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Золото зростає, оскільки слабкі дані по США переважили оптимізм від дзвінка Трампа-Сі
08:38 06.06.2025 |
Золото виросло в п'ятницю і налаштоване на тижневий приріст, оскільки низка слабких економічних даних зі США переважила початковий оптимізм щодо телефонної розмови президента США Дональда Трампа з його китайським колегою Сі Цзіньпіном, в той час як інвестори очікують на дані по заробітній платі в США.
О 05:40 EET спотове золото подорожчало на 0,5% до $3 368,49 за унцію. За тиждень злиток подорожчав на 2,5%.
Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,5% до $3 391,40.
У четвер Трамп і Сі провели телефонну розмову між лідерами, обговоривши ескалацію торгової напруженості і суперечки з приводу критично важливих мінералів, хоча ключові питання залишаються невирішеними.
«Деякий початковий ентузіазм щодо схильності до ризику після дзвінка Трампа і Сі почав згасати, що дозволило золоту піднятися вище», - сказав Тім Уотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade, додавши, що оптимістична позиція Трампа замаскувала нещодавні слабкі економічні дані США, які були опубліковані раніше.
Минулого тижня кількість американців, які подали нові заявки на отримання допомоги по безробіттю, зросла до семимісячного максимуму.
Інвестори очікують на дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які будуть опубліковані о 12:30 за Гринвічем, після того, як цього тижня вийшла ціла низка даних, що свідчать про слабкість ринку праці.
Економісти, опитані Reuters, прогнозують, що в травні кількість зайнятих в несільськогосподарському секторі збільшилася на 130 000 робочих місць в порівнянні з 177 000 в квітні, в той час як рівень безробіття, як очікується, залишиться стабільним на рівні 4,2%.
«Майбутній звіт NFP може стати каталізатором для прориву, якщо дані суттєво відхиляться від очікувань», - сказав Уотерер.
Політики ФРС зазначили, що інфляція залишається більшим приводом для занепокоєння, ніж охолодження ринку праці, що свідчить про тривале утримання коригувань грошово-кредитної політики.
Золото, яке часто розглядається як актив-прихисток, має тенденцію демонструвати хороші показники в умовах економічної невизначеності і низьких процентних ставок.
Спотове срібло впало на 0,4% до 35,99 доларів за унцію, все ще перебуваючи біля 13-річного максимуму, в той час як платина зросла на 1,7% до 1149,88 доларів, а паладій - на 0,8% до 1014,31 доларів. Всі три метали демонстрували тижневий приріст.
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