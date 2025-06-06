Долар загруз в економічній слабкості США та торговельній невизначеності

У п'ятницю долар зазнав тижневих втрат на тлі ознак слабкості американської економіки, а торгові переговори між Вашингтоном і його торговими партнерами не досягли значного прогресу, незважаючи на наближення дедлайну.

Ключовим для ринків сьогодні буде звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, який приверне більше уваги після того, як безліч слабших, ніж очікувалося, економічних даних, що були оприлюднені цього тижня, підкреслили негативний вплив мит Дональда Трампа.

Валюти протягом ночі здійснили кругообіг, причому більшість з них спочатку зросли по відношенню до долара на оптимізмі, викликаному більш ніж годинною телефонною розмовою Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна, а потім розпродали частину своїх прибутків.

Євро отримав додатковий поштовх в четвер від яструбиної риторики Європейського центрального банку (ЄЦБ) після довгоочікуваного зниження ставок, що призвело до зростання єдиної валюти до 1-1,5 місячного максимуму в 1,1495 долара.

Востаннє єдина валюта торгувалася на рівні $1,1449.

«Ми схильні ставитися до яструбиної риторики Лагард... з певною обережністю, хоча, враховуючи цю зміну тону, ми більше не вважаємо наш попередній прогноз щодо кінцевої ставки 1,50% найбільш вірогідним результатом», - сказав Нік Різ, керівник відділу макроекономічних досліджень Monex Europe.

Тепер він очікує ще одного зниження ставки у вересні, що призведе до зниження депозитної ставки до 1,75%.

Більшість валютних пар також мало змінились на початку азіатської сесії в п'ятницю, а фунт стерлінгів зріс лише на 0,1% до $1,3583 після того, як на попередній сесії досягнув більш ніж трирічного максимуму. Очікувалось, що за тиждень він зросте на 0,9%.

Єна впала на 0,1% до 143,74 за долар.

По відношенню до кошика валют долар мало змінився і залишається на рівні 98,72 після досягнення шеститижневого мінімуму в четвер, і готується до тижневого падіння на 0,7%.

Зараз вся увага прикута до п'ятничних даних по зайнятості, які визначать наступний рух валют.

Очікується, що минулого місяця кількість зайнятих в несільськогосподарському секторі збільшиться на 130 000 робочих місць, в той час як рівень безробіття, за прогнозами, залишиться на рівні 4,2%, з більшими ризиками зростання до 4,3%.

«Серед усього цього шуму... м'якість, яку ми побачили в даних цього тижня, ймовірно, була більш відповідальною за відновлення ведмежого наративу щодо долара США, ніж будь-що інше, що відбулося», - сказав Рей Етрілл, керівник відділу валютних досліджень Національного банку Австралії.

«Ми завжди вважали, що як тільки стане зрозуміло, що економіка США більше не є винятковою, і що політичні дії, які ми спостерігали до цього часу, разом з відносною жорсткістю політики ФРС, почнуть даватися взнаки, особливо в умовах ослаблення ринку праці. Звідси важливість сьогоднішніх цифр».

Інвестори, як і раніше, стурбовані торговими переговорами між США і відсутністю прогресу в укладанні угод до дедлайну на початку липня.

Довгоочікувана телефонна розмова між Трампом і Сі також не внесла багато ясності, і увага до неї була швидко переключена на публічну сварку між Трампом і Ілоном Маском.

У той же час, австралійський долар виріс на 0,06% до $0,6512 і був налаштований на щотижневе зростання на 1,1%.

Новозеландський долар виріс на 0,17% до $0,6048 і також прямував до 1,1% щотижневого зростання.