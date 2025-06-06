Акції Волл-стріт знизилися на тлі падіння акцій Tesla на 14% через ворожнечу між Маском і Трампом

Фондові індекси Волл-стріт знизилися в четвер в ході нестабільних торгів, оскільки падіння акцій Tesla компенсувало новини про прогрес в переговорах щодо мит між президентом США Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Акції виробника електромобілів Tesla впали більш ніж на 14% в ході активних торгів, оскільки публічна ворожнеча між генеральним директором Ілоном Маском і Трампом посилилася. Акції падали чотири з останніх п'яти сесій. Компанія втратила близько 150 мільярдів доларів після того, як Трамп і Маск почали словесну війну.

В останні дні Маск посилив критику масштабного податкового законодавства президента, в той час як Трамп стверджував, що Маск засмучений тим, що законопроект позбавляє його податкових пільг при купівлі електромобілів.

«Наслідки для акцій Tesla очевидні, - сказав Марк Шпігель, портфельний менеджер Stanphyl Capital.

«Я не бачу жодних значущих наслідків для решти ринку, окрім незначного впливу на індекси та індексні фонди. У фондового ринку в цілому багато проблем, але Tesla - не одна з них».

Раніше інвестори зосередилися на новинах про те, що Трамп і китайський лідер запросили один одного відвідати свої країни з візитами, як показано в американському і китайському резюме їхньої телефонної розмови в четвер.

Нещодавня суперечка щодо критично важливих корисних копалин загрожувала розірвати крихке торговельне перемир'я між двома найбільшими економіками.

«Нещодавні ринкові рухи є ще одним свідченням того, що зі змінами в економічній політиці, вищою геополітичною чутливістю та чутливістю до новин, ринки акцій будуть характеризуватися більшою волатильністю та швидкістю, ніж у попередньому циклі», - сказала Кетрін Бордлмей, співкерівник відділу управління портфелем фундаментальних акцій в Америці в GSAM.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 108,00 пунктів, або 0,25%, до 42 319,74. S&P 500 втратив 31,51 пункту, або 0,53%, до 5 939,30, а Nasdaq Composite впав на 162,04 пункту, або 0,83%, до 19 298,45.

Слабші, ніж очікувалось, дані по зайнятості в приватному секторі та секторі послуг США в середу викликали занепокоєння щодо сповільнення економічного зростання, спричиненого торговельною невизначеністю, і інвестори зосередились на п'ятничному звіті по зайнятості в несільськогосподарському секторі.

Дані по первинним заявкам на допомогу з безробіття в четвер показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю минулого тижня, зросла другий тиждень поспіль.

Президент Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джефф Шмід у четвер висловив занепокоєння, що мита можуть розпалити інфляцію, заявивши, що зростання цін може бути очевидним у найближчі місяці, але не буде повністю відомим протягом тривалого часу.

Коментарі показують, що Шмід, швидше за все, схильний залишити ставку ФРС незмінною на засіданні 17-18 червня, як і очікувалося, але також і після нього.

Незважаючи на заклики Трампа знизити ставки, голова ФРС Джером Пауелл вирішив поки що не діяти, чекаючи на нові дані, які допоможуть прийняти рішення щодо політики в умовах волатильності тарифів.

Американські акції різко зросли в травні: індекс S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq продемонстрували найбільший місячний приріст з листопада 2023 року завдяки пом'якшенню жорсткої торговельної позиції Трампа та оптимістичним звітам про прибутки.

Brown-Forman впав майже на 18% після того, як виробник Jack Daniel's спрогнозував зниження річного доходу і прибутку.

Procter & Gamble заявила, що скоротить 7000 робочих місць, або близько 6% своєї робочої сили, протягом наступних двох років в рамках реструктуризації. Акції виробника споживчих товарів впали на 1,9%.

Обсяги торгів на американських біржах були відносно невеликими - 17,3 млрд. акцій, порівняно з 17,9 млрд. акцій в середньому за попередні 20 сесій.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,11 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 253 нових максимуми і 49 нових мінімумів.

На Nasdaq падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,48 до 1.

Індекс S&P 500 показав 16 нових 52-тижневих максимумів і три нових мінімуми, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 63 нових максимуми і 42 нових мінімуми.