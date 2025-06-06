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НБУ фіксує спад чистого попиту на готівковий долар за незмінності попиту на євро
22:42 05.06.2025 |
Чистий попит на готівкову валюту в Україні в квітні-травні суттєво знизився, перш за все за рахунок зменшення інтересу населення до долара, повідомив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій на брифінгу в Києві у четвер.
"Щодо ситуації в Україні в цілому, ми спостерігаємо протягом останніх місяців зменшення попиту на готівкову валюту. Зазначу, що зменшення попиту було більшим на долари.. З урахуванням поточної ситуації з торгівельною політикою в США, зі збільшенням безробіття, ми спостерігаємо, що зменшується попит на американські активи", - сказав Гелетій.
За його словами, якщо у квітні чистий попит на готівковий долар становив $58 млн, то нині він знизився до $10 млн.
"В євро ми такого не спостерігаємо, бо чистий попит становить EUR190 млн. Люди продовжують купувати євро, але це невеликі обсяги якщо порівнювати з початком року", - зауважив заступник голови НБУ.
Гелетій нагадав, що на початку року чистий попит на долар становив близько $900 млн, а на євро EUR365 млн.
"Люди диверсифікують і вкладають в євро, але знову ж таки, це суми не матеріальні для нашого ринку", - сказав він.
Згідно зі статистикою НБУ, в травні чиста купівля населенням валюти збільшилася до $280 млн зі $188 млн у квітні, в той же час це суттєво менше ніж в березні ($642 млн) та січні (1,29 млрд), а також у травні минулого року ($972 млн).
Більше того, в травні цього року зафіксоване вперше з серпня 2023 року населення більше продало безготівкової валюти, ніж купило - на $32 млн, тоді як ще у січні негативне сальдо складало $189 млн, у березні - $77 млн, а квітні - $2 млн.
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