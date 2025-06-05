Долар слабо змінюється в парі з євро в очікуванні рішення ЄЦБ щодо ставки

Курс долара США слабко знижується до євро і фунта стерлінгів і помірно зростає до японської єни вдень у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає менш як 0,1%, ширший WSJ Dollar Index загалом стабільний.

О 15:15 EET у четвер стане відомий результат червневого засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Інвестори й аналітики практично впевнені в тому, що регулятор знизить ставки увосьме за останній рік, унаслідок чого ставка за депозитами опуститься до 2%. При цьому ринок загалом очікує, що після цього ЄЦБ візьме паузу в циклі зниження ставки.

Учасники ринку уважно стежитимуть за пресконференцією глави регулятора Крістін Лагард, яка розпочнеться о 15:45 к. ч.

Тим часом звіт галузевої організації ADP Employer, опублікований у середу, показав мінімальні з березня 2023 року темпи зростання кількості робочих місць у приватному секторі США в травні (на 37 тис.). Офіційний звіт Мінпраці буде оприлюднено в п'ятницю. Експерти, яких опитало Trading Economics, у середньому очікують, що кількість робочих місць в американській економіці зросла на 130 тис., а безробіття залишилося на позначці 4,2%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 к. ч. торгується на рівні $1,1428 порівняно з $1,1420 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара піднімається на 0,1% і становить $1,3571 порівняно з $1,3554 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною підвищилася на 0,35%, до 143,28 єни з 142,78 єни на закриття ринку в середу.