Європейські ринки акцій зростають, ринок очікує засідання ЄЦБ

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у четвер, ринок очікує рішень Європейського центрального банку (ЄЦБ).

ЄЦБ проводить чергове засідання, за підсумками якого, як очікується, опустить процентні ставки на 25 базисних пунктів. Зниження стане восьмим за останній рік.

Після очікуваного зменшення в четвер ставка за депозитами опуститься до 2% - позначки, яку більшість членів керівництва ЄЦБ вважають відповідною "нейтральному" рівню.

Статдані за травень, опубліковані раніше цього тижня, засвідчили уповільнення темпів інфляції в єврозоні до 1,9% у річному вираженні, що нижче за цільовий показник ЄЦБ у 2%. У четвер Статистичне управління Євросоюзу повідомило про максимальне за два роки падіння цін виробників у єврозоні у квітні - на 2,2% порівняно з березнем.

"Хоча битву проти інфляції практично виграно", економічне зростання в єврозоні, ймовірно, залишатиметься нижчим за потенційне у зв'язку з торговельною напруженістю, а також обережністю споживачів, зазначають аналітики Danske Bank, думку яких наводить CNBC.

Рішення ЄЦБ щодо ставки, а також нові економічні прогнози, будуть оприлюднені о 15:15 к. ч. у четвер. Пресконференція президента ЄЦБ Крістін Лагард за підсумками засідання розпочнеться о 15:45 к. ч.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:55 к. ч. додав 0,39%, становив 553,19 пункту.

Британський FTSE 100 збільшився на 0,18%, німецький DAX - на 0,39%, французький CAC 40 - на 0,44%, італійський FTSE MIB - на 0,42%, іспанський IBEX 35 - на 0,13%.

Статдані, оприлюднені в четвер, показали несподіване зростання обсягу замовлень промпідприємств Німеччини у квітні. Показник збільшився на 0,6% порівняно з попереднім місяцем, повідомило Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Аналітики в середньому прогнозували зниження на 1%, за даними Trading Economics.

Тим часом Національне статистичне управління (ONS) Великої Британії заявило про помилку в розрахунку квітневих даних про динаміку споживчих цін, через яку показник інфляції було завищено на 0,1 процентного пункту. Таким чином, споживчі ціни в країні у квітні збільшилися на 3,4% у річному вираженні, а не на 3,5%, як було оголошено 21 травня.

Як зазначається в повідомленні ONS, попередня оцінка була неправильною через некоректні дані щодо акцизів на транспортні засоби, надані міністерством транспорту. Скориговані дані, як і раніше, свідчать про різке прискорення інфляції у Великій Британії у квітні порівняно з березневими 2,6%.

Лідером зростання в Stoxx Europe 600 у четвер є акції британської фінтех-компанії Wise Plc (+12,7%). Чистий прибуток Wise за підсумками фінроку, що завершився в березні, зріс на 18%, виручка - на 15%. Компанія також оголосила про перенесення первинного лістингу зі США до Великої Британії.

Впевнений підйом демонструють папери Bayer (+5,3%). Аналітики Goldman Sachs поліпшили рекомендацію для акцій фармкомпанії до "купувати" з "нейтрально" слідом за схваленням одного з її препаратів у США.

Ринкова вартість UniCredit збільшилася на 0,6%. Єврокомісія повідомила банк, що не проводитиме поглибленої перевірки його потенційної угоди з купівлі конкурента- Banco BPM і надасть йому відповідного дозволу. Акції Banco BPM подорожчали на 1,2%.

Помітно дорожчають папери виробників товарів класу "люкс", зокрема, Burberry (+2,8%), LVMH (+1%), L'Oreal (+0,6%).

Капіталізація Dr. Martens злетіла на 19,6% після того, як виробник взуття заявив про намір впровадити нову стратегію зростання, щоб поліпшити показники і залучити більше покупців.