НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5043 грн/$1

Глава Міноборони Швеції зазначив, що його країна хоче зробити свій внесок, використовуючи свою компетенцію в галузі радіоелектронної боротьби. Співпраця в рамках коаліції буде зосереджена на закупівлі обладнання для радіоелектронної боротьби, навчанні та політичних питаннях.