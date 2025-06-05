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Золото стабільне, оскільки трейдери очікують даних по заробітній платі в США для економічних підказок
08:46 05.06.2025 |
О 05:54 EET спотове золото утрималось на рівні $3 372,91 за унцію. Ф'ючерси на американське золото знизилися на 0,1% до $3 396,60.
«Як і більшість ринків в даний час, золото знаходиться в режимі утримання і під впливом торгових заголовків Трампа - отримує підтримку, але не наважується торгуватися вище максимуму цього тижня», - сказав Метт Сімпсон, старший аналітик City Index.
«Волатильність також пригнічена, поки ми чекаємо коментарів членів FOMC і п'ятничного звіту NFP ... У будь-якому випадку, це вказує на більш високі показники зміни кількості робочих місць, що може чинити тиск на золото».
Сектор послуг США скоротився в травні вперше майже за рік, оскільки підприємства зіткнулися з підвищенням виробничих витрат на тлі зростаючих побоювань щодо стагфляції.
Золото отримало підтримку після того, як Федеральна резервна система повідомила про уповільнення економічної активності в США, пославшись на зростання витрат і цін, викликане підвищенням тарифних ставок з моменту останнього засідання.
Додатковий імпульс ціна на дорогоцінний метал отримала після того, як президент США Дональд Трамп в середу повторив свій заклик до голови ФРС Джерома Пауелла знизити відсоткові ставки.
Національний звіт про зайнятість від ADP показав, що приватні роботодавці США в травні додали найменшу кількість працівників за останні два роки, а інвестори очікують п'ятничного звіту про зайнятість в несільськогосподарському секторі, щоб отримати подальші підказки щодо ринку праці.
Подвоєння Трампом мит на імпорт сталі та алюмінію вступило в силу, а його адміністрація шукає «найкращі пропозиції» від торгових партнерів, щоб уникнути подальших зборів, запланованих на липень.
Трамп назвав президента Китаю Сі Цзіньпіна «надзвичайно важким для укладення угоди», підкресливши напруженість напередодні довгоочікуваного дзвінка між двома лідерами на цьому тижні.
Золото, як актив-прихисток під час політичної та економічної невизначеності, має тенденцію до росту в умовах низьких процентних ставок.
У той же час спотове срібло впало на 1,3% до 34,51 долара за унцію, платина виросла на 1,1% до 1097,13 долара, а паладій знизився на 0,2% до 998,71 долара.
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