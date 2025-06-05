Долар слабшає на тлі слабких економічних даних, невизначеність у торгівлі зберігається

У четвер долар ослаб, закріпившись поблизу шеститижневого мінімуму після того, як слабкі економічні дані США поновили побоювання щодо повільного зростання та високої інфляції, тоді як євро залишався стабільним напередодні очікуваного зниження процентної ставки Європейським центральним банком.

Слабкі дані, які показали, що в травні сектор послуг США вперше за майже рік скоротився, а ринок праці ослаб, призвели до зростання цін на казначейські облігації, при цьому дохідність 10-річних казначейських облігацій США коливалася на чотиритижневому мінімумі.

Долар дещо знизився проти єни до 142,80, а євро залишився на рівні 1,1424 долара, недалеко від шеститижневого максимуму, якого він досяг на початку тижня. Фунт стерлінгів останній раз коштував 1,3557 долара.

Ринки були схвильовані з того часу, як 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит для країн по всьому світу, а потім призупинив дію деяких з них і оголосив про введення нових, що змусило інвесторів шукати альтернативи американським активам.

Слабкість долара була головною темою року, а опитані Reuters валютні стратеги очікують подальшого зниження курсу через зростаючі побоювання щодо федерального дефіциту і боргу США.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно шести інших, становив 98,749 і впав приблизно на 9% цього року, готуючись до найслабшого річного результату з 2017 року.

Інвестори зараз чекають на щомісячні дані про зайнятість, які будуть опубліковані в п'ятницю, щоб оцінити стан ринку праці після того, як компанія ADP, що займається обробкою заробітної плати, повідомила, що в травні зайнятість у приватному секторі США зросла набагато менше, ніж очікувалося.

Більш вичерпний звіт про зайнятість, який буде опублікований у п'ятницю, як очікується, покаже, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі в травні зросла на 130 000 після зростання на 177 000 у квітні, згідно з опитуванням економістів, проведеним Reuters. Прогнозується, що рівень безробіття залишиться стабільним на рівні 4,2%.

«Завтрашні дані про зайнятість за травень будуть важливими для того, щоб зрозуміти, чи є побоювання інвесторів обґрунтованими чи перебільшеними. Слабкий звіт про ринок праці, ймовірно, призведе до значного падіння курсу долара США», - сказав Мансур Мохі-Уддін, головний економіст Bank of Singapore.

У середу Трамп подвоїв свої заклики до голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла знизити процентні ставки після оприлюднення даних ADP.

За даними LSEG, ринки врахували в цінах зниження ставок ФРС на 56 базисних пунктів цього року, а трейдери оцінюють ймовірність пом'якшення політики у вересні на 95%.

Що стосується інших валют, австралійський долар подорожчав на 0,22% до 0,6507 долара, а новозеландський долар - на 0,24% до 0,60425 долара.

Інвестори як і раніше стурбовані торговими переговорами США і відсутністю прогресу в укладанні угод напередодні кінцевого терміну на початку липня.

У середу Трамп назвав Сі Цзіньпіна жорстким і «надзвичайно важким для укладення угоди», викривши суперечності після того, як Білий дім підвищив очікування щодо довгоочікуваного телефонного дзвінка між двома лідерами цього тижня.

Увага також буде прикута до Європи, де, як очікується, центральний банк сьогодні знизить ставки на 25 базисних пунктів. Інвестори будуть шукати підказки щодо того, що буде далі, навіть попри те, що все більше аргументів свідчать на користь паузи в річному циклі пом'якшення політики.

ЄЦБ знизив ставки сім разів за 13 місяців, оскільки інфляція знизилася з післяпандемічних максимумів, прагнучи підтримати економіку єврозони, яка перебувала у скрутному становищі ще до того, як непередбачувана економічна та торговельна політика Трампа завдала їй чергового удару.

«Нижчі ціни на енергоносії, майбутні фіскальні стимули та зменшення ризиків глобальної рецесії дають підстави для вичікувального підходу до подальших політичних кроків», - сказала Лора Купер, керівник відділу макрокредитування та інвестиційний стратег Nuveen.

«Хоча потенційне зниження страхових ставок може відбутися у вересні, воно буде залежати від нових даних, але ризики здаються перекошеними в бік зростання на тлі пригнічених очікувань, пов'язаних з торгівлею».