Волл-стріт завершила день з незначними коливаннями на тлі слабких економічних даних

Американські акції завершили середу з неоднозначними результатами: індекс S&P 500 залишився без змін, технологічний Nasdaq Composite дещо зріс, а Dow Jones Industrial Average знизився, оскільки слабкі дані продемонстрували економічні наслідки торгової політики президента Дональда Трампа.

У травні сектор послуг скоротився вперше за майже рік, а підприємства платили вищі ціни за сировину, що нагадує про те, що економіка все ще перебуває під ризиком уповільнення зростання та зростання інфляції. Ранні прибутки S&P 500 зникли до закриття, а обсяг торгів був відносно невеликим.

«Вплив мит, ймовірно, підвищує ціни, які платять компанії сектору послуг», - сказав Джеффрі Роуч, головний економіст LPL Financial.

Згідно з національним звітом ADP про зайнятість, у травні приватні роботодавці в США найняли найменшу кількість працівників за останні два роки. Інвестори чекають на дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі, які будуть опубліковані в п'ятницю, щоб отримати більше інформації про те, як торговельна невизначеність впливає на ринок праці в США.

Вашингтон подвоїв мита на імпорт сталі та алюмінію до 50%, а середа була також кінцевим терміном, встановленим Трампом для торгових партнерів, щоб вони зробили свої найкращі пропозиції, щоб уникнути введення інших каральних імпортних мит на початку липня.

Інвестори зосередилися на переговорах щодо мит між Вашингтоном і торговими партнерами, а Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін, як очікується, виступлять з промовами цього тижня на тлі напруженості між двома найбільшими економіками світу.

«Якщо ми не зможемо дійти згоди з Китаєм, митна війна буде головним питанням протягом багатьох місяців і вплине як на внутрішню, так і на міжнародну економіку», - сказав Філ Бланкато, генеральний директор Ladenburg Thalmann Asset Management.

У травні індекс S&P 500 і технологічний Nasdaq продемонстрували найбільше місячне зростання з листопада 2023 року завдяки пом'якшенню жорсткої торговельної позиції Трампа і оптимістичним звітам про прибутки.

S&P 500 залишається більш ніж на 2% нижче рекордних максимумів, досягнутих у лютому.

Barclays приєднався до низки брокерських компаній, підвищивши свою цільову ціну на кінець року для S&P 500, вказавши на послаблення торговельної невизначеності та очікування нормалізації зростання прибутку в 2026 році.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 91, 90 пунктів, або 0,22%, до 42 427,74, S&P 500 піднявся на 0,44 пункту, або 0,01%, до 5970,81, а Nasdaq Composite піднявся на 61,53 пункту, або 0,32%, до 19 460,49.

Акції Hewlett Packard Enterprise зросли на 0,8%, оскільки попит на сервери штучного інтелекту та гібридні хмарні сегменти допоміг перевищити прогнози щодо доходів і прибутку у другому кварталі.

GlobalFoundries зросла на 2,3% після того, як виробник мікросхем оголосив про плани збільшити інвестиції до 16 млрд доларів.

Акції четвертого за величиною банку США Wells Fargo завершили день зниженням на 0,4%, хоча вони короткочасно досягли тримісячного максимуму після того, як Федеральний резерв зняв довгострокове обмеження на активи в розмірі 1,95 трлн доларів.

Генеральний директор Wells Fargo Чарлі Шарф заявив Reuters, що очікує зростання банку в усіх напрямках бізнесу, включаючи управління активами, комерційну та інвестиційну банківську діяльність і кредитні картки, але не іпотеку.

Tesla впала на 3,5%, оскільки продажі виробника електромобілів впали п'ятий місяць поспіль на великих європейських ринках.

Акції компанії з кібербезпеки CrowdStrike впали на 5,8% після того, як вона прогнозувала квартальний дохід нижче оцінок.

Dollar Tree впала на 8%, оскільки оператор дисконтних магазинів прогнозував, що скоригований прибуток у другому кварталі може впасти на 50% порівняно з минулим роком через волатильність, спричинену митами.

Обсяг торгів на американських біржах був відносно невеликим: було продано 14,5 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,3 до 1. На NYSE було зафіксовано 223 нових максимуми та 45 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,18 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 23 нових 52-тижневих максимуми і жодного нового мінімуму, тоді як індекс Nasdaq Composite зафіксував 84 нових максимуми і 35 нових мінімумів.