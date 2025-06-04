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Долар США стабільний до євро й фунта, зміцнюється в парі з єною
15:50 04.06.2025 |
Долар США стабільний до євро й фунта стерлінгів на торгах у середу, дорожчає до єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
Трейдери очікують даних щодо американського ринку праці, які буде опубліковано пізніше в середу. Галузева організація ADP Employer оприлюднить звіт про зміну кількості робочих місць у приватному секторі США за травень о 15:15 кч.
Напередодні Мінпраці США повідомило про збільшення кількості відкритих вакансій у країні у квітні на 191 тис. - до 7,391 млн.
У п'ятницю відомство оприлюднить травневий звіт про безробіття в США. Експерти в середньому очікують, що кількість робочих місць в американській економіці країни зросла на 130 тис., а безробіття залишилося на позначці 4,2%, за даними Trading Economics.
Пара євро/долар за даними на 15:00 EET у середу торгується на рівні $1,1380 порівняно з $1,1372 на закриття попередньої сесії.
Увага ринку цього тижня спрямована на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке відбудеться в четвер. ЄЦБ, як очікується, знизить ставки увосьме за останній рік, через що ставка за депозитами опуститься до 2%.
Курс фунта до долара становить $1,3513 порівняно з $1,3517 напередодні.
Курс долара в парі з єною піднялася до 144,26 єни зі 144 єн на закриття ринку у вівторок.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1895 юаня проти 7,1915 юаня за підсумками попередньої сесії.
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