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АНАЛІТИКА

Долар США стабільний до євро й фунта, зміцнюється в парі з єною

15:50 04.06.2025 |

Фінанси

 

Долар США стабільний до євро й фунта стерлінгів на торгах у середу, дорожчає до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Трейдери очікують даних щодо американського ринку праці, які буде опубліковано пізніше в середу. Галузева організація ADP Employer оприлюднить звіт про зміну кількості робочих місць у приватному секторі США за травень о 15:15 кч.

Напередодні Мінпраці США повідомило про збільшення кількості відкритих вакансій у країні у квітні на 191 тис. - до 7,391 млн.

У п'ятницю відомство оприлюднить травневий звіт про безробіття в США. Експерти в середньому очікують, що кількість робочих місць в американській економіці країни зросла на 130 тис., а безробіття залишилося на позначці 4,2%, за даними Trading Economics.

Пара євро/долар за даними на 15:00 EET у середу торгується на рівні $1,1380 порівняно з $1,1372 на закриття попередньої сесії.

Увага ринку цього тижня спрямована на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке відбудеться в четвер. ЄЦБ, як очікується, знизить ставки увосьме за останній рік, через що ставка за депозитами опуститься до 2%.

Курс фунта до долара становить $1,3513 порівняно з $1,3517 напередодні.

Курс долара в парі з єною піднялася до 144,26 єни зі 144 єн на закриття ринку у вівторок.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1895 юаня проти 7,1915 юаня за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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