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Європейські акції зростають у середу
13:40 04.06.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи піднімаються в середу.
Індекс Stoxx Europe 600 до 11:49 EET підвищився на 0,58% - до 551,64 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 додав 0,18%, німецький DAX - 0,85%, французький CAC 40 - 0,88%, італійський FTSE MIB - 0,07%, іспанський IBEX 35 - 0,03%.
Президент США Дональд Трамп, як і очікувалося, підписав указ про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію до 50% з 25%.
Влада ЄС засудила таке рішення, наголосивши, що воно може поставити під загрозу поточні переговори про торговельну угоду. Європа також готова запровадити заходи у відповідь у разі потреби, пише Trading Economics.
Фінальне значення зведеного травневого індексу менеджерів із закупівель (PMI) єврозони, що розраховується HCOB і S&P Global, становило 50,2 пункту порівняно з 50,4 пункту у квітні. Попередні дані зазначали падіння індикатора до 49,5 пункту. Індекс залишається вище за позначку в 50 пунктів, що відокремлює зростання економічної активності від спаду, п'ять місяців поспіль.
Індекс у сфері послуг опустився до 49,7 пункту з 50,1 пункту у квітні.
Зведений PMI у Німеччині впав до 48,5 проти 50,1 пункту, індикатор сфери послуг - до 47,1 з 49 пунктів.
В Італії зведений PMI зріс у травні до 52,5 з 52,1 пункту у квітні, у Франції - до 49,3 з 47,8 пункту, в Іспанії - знизився до 51,4 з 52,5 пункту.
Британський зведений PMI збільшився до 50,3 пункту з 48,5 пункту, а в секторі послуг індикатор підвищився до 50,9 з 49 пунктів.
Акції Airbus дорожчають на 3,9% на чутках, що Китай може замовити у неї сотні літаків наступного місяця. Угода може бути укладена приблизно на 300 літаків, включно з як вузькофюзеляжними, так і широкофюзеляжними лайнерами.
Ціна паперів Voestalpine збільшується на 3,7% після того, як австрійська сталеливарна компанія спрогнозувала поліпшення базового прибутку в поточному році.
Капіталізація Remy Cointreau зростає на 2,6%. Французький виробник алкогольної продукції в минулому фінроці різко скоротив чистий прибуток і виручку, проте глава компанії Ерік Валлат на зустрічі з інвесторами заявив, що найгірший період уже позаду. Remy Cointreau очікує в поточному фінроці збільшення виручки на 4-6%.
Ринкова вартість британського ритейлера B&M падає на 7% через слабку звітність за минулий фінрік.
Лідером зростання у зведеному європейському індексі є акції польського розробника відеоігор CD Projekt, що дорожчають на 14% після зростання на 6,8% напередодні.
Найбільш різке зниження показують папери Redcare Pharmacy, що дешевшають на 17% після того, як аналітики Kepler Cheuvreux погіршили рекомендацію для акцій німецької онлайн-аптеки до "тримати" з "купувати".
У Франкфурті акції Infineon Technologies дорожчають майже на 5%, тоді як ціна паперів Sartorius опускається на 1,9%. У Парижі котирування акцій STMicroelectronics підскочили на 7,5%.
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