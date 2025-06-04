НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5156 грн/$1

Гегсет також не планує брати участі в засіданні «Рамштайну» у форматі відеозв'язку, як це було у квітні. Тоді міністр оборони США начебто не зміг приїхати через власний графік. Як вказує AP, це останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні.