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Золото зростає на тлі торгових суперечок між США і Китаєм
08:31 04.06.2025 |
Ціни на золото зросли в середу, оскільки невизначеність щодо торговельних відносин між США і Китаєм та глобальні економічні проблеми стимулювали попит на безпечну гавань.
О 05:58 EET спотове золото подорожчало на 0,3% до $3 361,03 за унцію. Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,2% до $3 384,20.
«Ми бачимо, що покупці золота повертаються в гру, і... ситуація все ще залишається невизначеною, особливо навколо торгових відносин між Китаєм і США, і навіть ЄС і США», - сказав Келвін Вонг, старший ринковий аналітик в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в OANDA.
Золото вважається активом-прихистком під час економічної невизначеності.
США повинні створити необхідні умови для того, щоб двосторонні відносини повернулися на «правильний шлях», заявив у вівторок міністр закордонних справ Китаю Ван І послу США в Пекіні.
Білий дім дав зрозуміти, що президент Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін можуть цього тижня провести переговори для вирішення торговельних розбіжностей.
Тим часом США оголосили, що відмовляються від подвоєння мит на сталь і алюміній для Британії.
Глобальні економічні побоювання посилилися після того, як Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила у вівторок про більш різке, ніж очікувалося, уповільнення економічного зростання, оскільки торговельна політика адміністрації Трампа має значний вплив на економіку США.
«(Звіт ОЕСР), безумовно, стане ще одним фактором, що підтримує безпечний попит у середньостроковій перспективі», - сказав Вонг.
Економічні дані показали, що кількість вакансій в США зросла в квітні, хоча кількість звільнень зросла до найвищого рівня за останні дев'ять місяців, натякаючи на пом'якшення умов на ринку праці.
У вівторок чиновники Федеральної резервної системи підтвердили свою обережну політичну позицію, посилаючись на ризики, пов'язані з торговельною напруженістю і економічною невизначеністю.
У той же час, спотова ціна на срібло стабілізувалася на рівні 34,48 доларів за унцію, платина подорожчала на 0,6% до 1078,96 доларів, а паладій знизився на 0,5% до 1005,44 доларів.
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