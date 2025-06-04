Азіатські акції зростають на тлі сподівань на переговори між Трампом і Сі. Південна Корея піднімається на тлі результатів виборів

Більшість азіатських акцій зросли в середу на тлі зростаючих сподівань, що лідери США і Китаю проведуть переговори цього тижня і пожвавлять застряглі торговельні переговори між двома країнами.

Південнокорейські акції показали найкращі результати за день, піднявшись на понад 2% після того, як кандидат від Ліберальної партії Лі Чже Мюн був обраний президентом на позачергових виборах у вівторок, що потенційно поклало край місяцям політичних потрясінь у країні.

Покращення апетиту до ризику допомогло австралійським ринкам піднятися, незважаючи на гірші, ніж очікувалося, дані про валовий внутрішній продукт за перший квартал.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, оскільки представники Білого дому заявили, що президент Дональд Трамп проведе телефонну розмову зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном цього тижня. Зростання акцій технологічних компаній, особливо виробників мікросхем, також поширилося на інші сектори.

Однак ф'ючерси на Волл-стріт впали під час азіатських торгів після того, як Трамп підписав указ про підвищення імпортних мит на сталь і алюміній до 50%. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1%.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,5% і 0,3% відповідно, а індекс Hang Seng у Гонконзі додав 0,6%.

Ринки сподівалися, що діалог між Трампом і Сі допоможе відновити торговельні переговори між Китаєм і США, які, як нещодавно визнав Білий дім, зайшли в глухий кут після укладення торговельної угоди в середині травня.

Інвестори сподіваються на більш постійну торговельну угоду між США і Китаєм після того, як у травні вони домовилися тимчасово знизити свої торговельні тарифи.

Останні дані індексу менеджерів із закупівель підкреслили вплив підвищення торговельних мит США на китайську економіку, оскільки у травні виробнича активність скоротилася на тлі уповільнення експортних замовлень.

У Китаї також зосереджують увагу на додаткових стимулюючих заходах з боку Пекіна, хоча прогрес у торговельних переговорах між Китаєм і США може зменшити необхідність у додатковій економічній підтримці.

У середу південнокорейський індекс KOSPI випередив своїх конкурентів, піднявшись на 2,4% до 10-місячного максимуму.

Результати виборів у вівторок породили надії на політичну стабільність і більшу ясність політики в країні, враховуючи, що вони ознаменували зміну керівництва після невдалої спроби колишнього президента Юн Сук Йоля встановити військове правління наприкінці 2024 року.

Лі пообіцяв підтримати місцеве економічне зростання, а також посилити співпрацю з США та Японією.

Окремо дані показали, що інфляція індексу споживчих цін Південної Кореї в травні зросла менше, ніж очікувалося, - ця тенденція, у поєднанні з більшою політичною стабільністю, може відкрити шлях для подальшого зниження процентних ставок Банком Кореї.

Азіатські ринки в цілому були в основному позитивними завдяки надіям на торгівлю та зростанню акцій технологічних компаній.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,7%, подолавши слабкіші, ніж очікувалося, дані про ВВП, які показали, що торговельні перешкоди та слабкі витрати спричинили уповільнення економічного зростання в першому кварталі. Однак ознаки уповільнення зростання спонукали до бетів на подальше зниження процентних ставок Резервним банком Австралії.

Індекс ASX 200 був дуже близьким до рекордного максимуму.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX зросли на 1% і 0,7% відповідно. Акції Toyota Industries Corp різко впали після того, як пропозиція Toyota Motor про викуп компанії за 4,2 трлн ієн ($33 млрд) була сприйнята як недооцінка виробника промислового обладнання.

Індекс Straits Times Сінгапуру відставав, впавши на 0,3% через деякі втрати акцій місцевих банків.

Ф'ючерси Gift Nifty 50 на індекс Nifty 50 Індії вказували на помірне позитивне відкриття після різкого падіння індексу з 25 000 пунктів на останніх сесіях.