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АНАЛІТИКА

Долар знижується на тлі торгових напружень напередодні оприлюднення даних про зайнятість

07:59 04.06.2025 |

Фінанси

 

У середу долар знизився, оскільки ринок очікує на дані про зайнятість у США, щоб отримати сигнали для торгівлі, а також стежить за розвитком подій у переговорах президента Дональда Трампа з ключовими торговельними партнерами, включаючи Китай, щодо митних тарифів.

Адміністрація Трампа встановила середу як кінцевий термін для країн, щоб подати свої найкращі пропозиції щодо торгівлі, в той же день, коли вступає в силу подвоєння мит до 50% на імпорт сталі та алюмінію.

Білий дім також повідомив, що Трамп має намір провести цього тижня телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном після того, як минулого місяця обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні умов угоди про скасування деяких мит.

Тим часом макроекономічні показники знову стали рушійною силою американської валюти цього тижня, навіть попри те, що торговельні суперечки залишаються в центрі уваги. У понеділок долар впав на 0,8% проти основних валют після скорочення виробництва, але потім відскочив майже на таку ж величину після несподіваного збільшення кількості вакансій у США.

Рано в середу долар знизився на 0,09% до 143,82 ієни, а євро виріс на 0,13% до 1,1385 долара.

Індекс долара, який вимірює курс по відношенню до цих двох валют та чотирьох інших, залишився на рівні 99,159.

Трейдери будуть стежити за звітом ADP про зайнятість, який буде опублікований сьогодні, напередодні важливих щомісячних даних про зайнятість у США, які будуть опубліковані в п'ятницю.

«Кількість вакансій була набагато більшою, ніж очікувалося», - сказав аналітик Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо про опубліковані вночі дані JOLTS, за якими уважно стежить Федеральний резерв.

«Низька оцінка ADP означає, що долар США і дохідність американських облігацій мають невелику перешкоду, яку потрібно подолати, щоб сьогодні ввечері отримати позитивний сюрприз».

В інших регіонах австралійський долар майже не змінився і склав 0,6460 долара напередодні оприлюднення даних про ВВП.

Південнокорейська вона зміцнилася приблизно на 0,2% до 1375,25 за долар після перемоги ліберального кандидата Лі Чже Мюна на президентських виборах у країні.

За матеріалами: investing.com
 

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