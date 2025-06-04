Акції на Волл-стріт закрилися зростанням завдяки Nvidia та надіям на торговельні переговори

Американські фондові індекси закрилися зростанням у вівторок завдяки підйому акцій Nvidia та інших виробників мікросхем, оскільки інвестори очікували можливих переговорів між США та їх торговельними партнерами для більшої ясності щодо митних планів Вашингтона.

Президент Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін мають намір провести переговори цього тижня, повідомила Білий дім у понеділок, через кілька днів після того, як Трамп звинуватив Китай у порушенні Женевської угоди про скасування мит і торговельних обмежень. Пекін заявив, що захищатиме свої інтереси і що звинувачення є безпідставними.

Адміністрація Трампа хоче, щоб країни надали свої найкращі пропозиції щодо торговельних переговорів до середи, оскільки чиновники прагнуть прискорити переговори з декількома партнерами до самостійно встановленого терміну, який закінчується через п'ять тижнів, згідно з проектом листа до партнерів по переговорах, який побачив Reuters.

«Найважливіше для інвесторів те, що адміністрація не збиралася вводити ці набагато більші, ніж очікувалося, мита і просто залишити їх, що майже напевно призвело б до рецесії», - сказав Кріс Закареллі, головний інвестиційний директор Northlight Asset Management.

«Той факт, що США активно співпрацюють з такою великою кількістю торговельних партнерів - Китаєм, Великобританією, Японією, ЄС тощо - вселяє в інвесторів більший оптимізм щодо того, що ми уникнемо рецесії».

У травні пом'якшення жорсткої торговельної позиції Трампа дозволило відновленню ризикових активів, а індекс S&P 500 і технологічний Nasdaq продемонстрували найбільший місячний відсотковий приріст з листопада 2023 року.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 214, 16 пунктів, або 0,51%, до 42 519,64, S&P 500 зріс на 34,43 пункти, або 0,58%, до 5970,37, а Nasdaq Composite зріс на 156,34 пункти, або 0,81%, до 19 398,96.

Акції техкомпаній зросли на 1,5% завдяки зростанню Nvidia на 2,9%. Виробник мікросхем Broadcom досяг нового рекордного рівня після того, як компанія заявила, що почала поставки своєї новітньої мережевої мікросхеми, яка призначена для прискорення роботи штучного інтелекту. Акції компанії зросли на 3,2%.

«Вчора почали обговорювати коментарі про те, що Трамп і Сі проведуть переговори, і, ймовірно, мікросхеми будуть однією з тем для обговорення», - сказав Анджело Зіно, старший аналітик CFRA Research.

«З огляду на те, що Nvidia в даний час фактично не має доступу до китайського ринку, будь-які обговорення, швидше за все, будуть на користь Nvidia і чіпів, а не на шкоду».

Звіт Міністерства праці США показав, що в квітні кількість вакансій зросла, але звільнення також посилилися, що свідчить про уповільнення ринку праці через вплив мит на економічні перспективи.

Замовлення на заводах різко впали в квітні, оскільки зник ефект від попередніх закупівель перед введенням мит. Дані Бюро перепису населення Міністерства торгівлі показали падіння на 3,7% після непереглянутого зростання на 3,4% в березні.

Щомісячні дані про зайнятість, які будуть опубліковані в п'ятницю, дадуть більше підстав для висновків про те, як невизначеність у торгівлі впливає на найбільшу економіку світу.

Акції Wells Fargo торгувалися з підвищенням після закриття ринку після того, як Федеральна резервна система США оголосила, що банк більше не буде змушений працювати в рамках обмеження активів у розмірі 1,95 трлн доларів, яке регулятор наклав на банк у 2018 році після тривалого скандалу, пов'язаного з практикою продажів.

Акції Wells Fargo завершили день з підвищенням на 1,2%, але після закриття ринку торгувалися з підвищенням на 2%.

Акції Kenvue впали на 6%, очоливши падіння індексу S&P 500. Компанія, яка виробляє товари для здоров'я споживачів, заявила на конференції Deutsche Bank, що роздрібні продавці в США і Китаї скорочують запаси товарів через невизначеність щодо мит.

Dollar General підскочив на 15,8%, оскільки дисконтний рітейлер підвищив свій річний прогноз продажів після того, як перевищив квартальні очікування щодо продажів.

Акції платформи для обміну зображеннями Pinterest зросли на 3,8% після того, як JPMorgan підвищив рейтинг акцій з нейтрального до переоціненого.

Акції Reddit впали на 1,1% після того, як у вівторок соціальна мережа не працювала для понад 29 000 користувачів, згідно з даними веб-сайту Downdetector.com, що відстежує перебої в роботі сервісів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,69 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,8 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,32 до 1. На NYSE було зафіксовано 171 новий максимум і 53 нових мінімуми.

На Nasdaq кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,07 до 1.

S&P 500 зафіксував 31 новий 52-тижневий максимум і 4 нових мінімуми, а Nasdaq Composite - 99 нових максимумів і 60 нових мінімумів.