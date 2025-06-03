Мінфін на аукціонах ОВДП 3 червня залучив до держбюджету 6,9 млрд грн

Міністерство фінансів України 3 червня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на 6,9 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 3,2 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року, 778 млн грн під 17,09% з погашенням через 1,9 року; 2,9 млрд грн під 17,8% з погашенням через 3 роки.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 67* 68 69 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000235378 Дорозміщення UA4000234413 Первинне розміщення

UA4000235782 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 03.06.2025 03.06.2025 03.06.2025 Дата оплати за придбані облігації 04.06.2025 04.06.2025 04.06.2025 Дата оплати відсотків 20.08.2025 16.07.2025 03.12.2025 Дата оплати відсотків 18.02.2026 14.01.2026 03.06.2026 Дата оплати відсотків 19.08.2026 15.07.2026 02.12.2026 Дата оплати відсотків 13.01.2027 02.06.2027 Дата оплати відсотків 01.12.2027 Дата оплати відсотків 31.05.2028 Дата оплати відсотків 29.11.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.65 83.05 89.00 Номінальний рівень дохідності, % 16.33 16.61 17.80 Термін обігу (днів) 441 588 1 274 Дата погашення 19.08.2026 13.01.2027 29.11.2028 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 3 065 170 000 736 485 000 2 981 711 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 065 170 000 736 485 000 2 939 211 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 20 776 031 000 8 768 602 000 2 939 211 000 Кількість поданих заявок, шт. 35 8 19 Кількість задоволених заявок, шт. 35 8 16 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 18.00 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.28 17.00 17.80 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 17.80 Середньозважена дохідність, % 16.34 17.09 17.80 Надходження до бюджету 3 206 926 160.95 778 312 181.14 2 939 211 000.00 * - військові облігації Дані: Мінфін України



