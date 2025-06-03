Мінфін на аукціонах ОВДП 3 червня залучив до держбюджету 6,9 млрд грн

Міністерство фінансів України 3 червня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,9 млрд грн.
"Сьогодні Мінфін розмістив ОВДП на 6,9 млрд грн", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 3,2 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,3 року, 778 млн грн під 17,09% з погашенням через 1,9 року; 2,9 млрд грн під 17,8% з погашенням через 3 роки.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|67*
|68
|69
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000235378
|Дорозміщення UA4000234413
|Первинне розміщення
UA4000235782
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 03.06.2025
| 03.06.2025
| 03.06.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 04.06.2025
| 04.06.2025
| 04.06.2025
| Дата оплати відсотків
| 20.08.2025
| 16.07.2025
| 03.12.2025
| Дата оплати відсотків
| 18.02.2026
| 14.01.2026
| 03.06.2026
| Дата оплати відсотків
| 19.08.2026
| 15.07.2026
| 02.12.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 13.01.2027
| 02.06.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 01.12.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 31.05.2028
| Дата оплати відсотків
|
|
| 29.11.2028
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 81.65
| 83.05
| 89.00
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.33
| 16.61
| 17.80
|Термін обігу (днів)
| 441
| 588
| 1 274
| Дата погашення
| 19.08.2026
| 13.01.2027
| 29.11.2028
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 3 065 170 000
| 736 485 000
| 2 981 711 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3 065 170 000
| 736 485 000
| 2 939 211 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 20 776 031 000
| 8 768 602 000
| 2 939 211 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 35
| 8
| 19
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 35
| 8
| 16
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.35
| 17.10
| 18.00
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.28
| 17.00
| 17.80
| Встановлена дохідність, %
| 16.35
| 17.10
| 17.80
| Середньозважена дохідність, %
| 16.34
| 17.09
| 17.80
|Надходження до бюджету
| 3 206 926 160.95
| 778 312 181.14
| 2 939 211 000.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України