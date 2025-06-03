Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Concorde Capital запустить маркетплейс «Статок» для інвесторів

16:47 03.06.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Інвестиційна група Concorde Capital (Київ) за кілька місяців планує запустити мобільний застосунок "Статок" як маркетплейс для широкого кола інвесторів, повідомив засновник і CEO групи Ігор Мазепа на форумі Forbes Money.

"Це буде такий маркетплейс - місце, де ми будемо зводити компанії, які потребують капітал, з тими інвесторами, хто хоче проінвестувати: в залежності від ризику, від профілю ризику, від очікувань, від строку, IRR і так далі", - пояснив Мазепа.

На його думку, в країні наразі є величезний місцевий локальний ресурс, як доларовий, так і гривневий.

"Подивіться: по суті, мільярди доларів проінвестовано в Карпати. Це гроші, які інвестуються локально. І ми в Concorde хочемо залучити ці гроші, щоб ми разом могли за ці кошти розвивати країну", - зазначив інвестбанкір.

За його словами, мова йде про залучення різного класу інвесторів.

Як повідомлялося, влітку довоєнного 2021 року Concorde Capital презентувала аграрну онлайн-платформу KupiPai, у ході якої надаватиме юридичний та консалтинговий супровід "під ключ" інвесторам, які бажають купити земельні паї.

Того ж року інвестгрупа пропонувала приватним інвесторам інвестувати в інфраструктуру заміського комплексу SHELEST під фіксовану доларову ставку 8,5% річних.

Надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг на вітчизняному та міжнародних ринках капіталу. Через різні фінансові інструменти, компанія залучила понад $3 млрд для українських компаній у сферах металургії, автомобілебудування, нерухомості, енергетики, а також хімічному, нафтогазовому, сільськогосподарському та фармацевтичному секторах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6385
  0,0201
 0,05
EUR
 1
 47,4263
  0,0769
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2938  0,13 0,32 41,8138  0,04 0,10
EUR 47,1288  0,30 0,63 47,8535  0,27 0,56

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7025  0,07 0,17 41,7200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес