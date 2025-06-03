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Concorde Capital запустить маркетплейс «Статок» для інвесторів
Інвестиційна група Concorde Capital (Київ) за кілька місяців планує запустити мобільний застосунок "Статок" як маркетплейс для широкого кола інвесторів, повідомив засновник і CEO групи Ігор Мазепа на форумі Forbes Money.
"Це буде такий маркетплейс - місце, де ми будемо зводити компанії, які потребують капітал, з тими інвесторами, хто хоче проінвестувати: в залежності від ризику, від профілю ризику, від очікувань, від строку, IRR і так далі", - пояснив Мазепа.
На його думку, в країні наразі є величезний місцевий локальний ресурс, як доларовий, так і гривневий.
"Подивіться: по суті, мільярди доларів проінвестовано в Карпати. Це гроші, які інвестуються локально. І ми в Concorde хочемо залучити ці гроші, щоб ми разом могли за ці кошти розвивати країну", - зазначив інвестбанкір.
За його словами, мова йде про залучення різного класу інвесторів.
Як повідомлялося, влітку довоєнного 2021 року Concorde Capital презентувала аграрну онлайн-платформу KupiPai, у ході якої надаватиме юридичний та консалтинговий супровід "під ключ" інвесторам, які бажають купити земельні паї.
Того ж року інвестгрупа пропонувала приватним інвесторам інвестувати в інфраструктуру заміського комплексу SHELEST під фіксовану доларову ставку 8,5% річних.
Надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг на вітчизняному та міжнародних ринках капіталу. Через різні фінансові інструменти, компанія залучила понад $3 млрд для українських компаній у сферах металургії, автомобілебудування, нерухомості, енергетики, а також хімічному, нафтогазовому, сільськогосподарському та фармацевтичному секторах.
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