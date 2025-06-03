Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 19:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Долар посилив зростання до євро, фунта та єни після падіння напередодні
15:46 03.06.2025 |
Зміцнення курсу долара США до основних світових валют посилилося вдень у вівторок, американська валюта відновлюється після суттєвого ослаблення за підсумками попередньої сесії.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,37%, ширший WSJ Dollar Index - 0,34%.
Напередодні DXY втратив 0,6% на тлі зростання напруженості в торговельній сфері після оголошення американським президентом Дональдом Трампом про намір підвищити з 4 червня мита на імпорт сталі та алюмінію в США до 50% з нинішніх 25%.
Аналітики провідних банків Волл-стріт попереджають про ймовірність подальшого ослаблення долара на тлі торговельної та податкової політики Трампа, уповільнення темпів економічного зростання й очікуваного пом'якшення політики Федеральної резервної системи (ФРС).
Команда Morgan Stanley вважає, що DXY впаде до 91 пункту до середини 2026 року, тобто до рівня пандемії COVID-19. Експерти JPMorgan Chase, Goldman Sachs і Wells Fargo також бачать можливість подальшого зниження вартості долара.
Увагу ринку також спрямовано на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке відбудеться в четвер. ЄЦБ, як очікується, знизить ставки всьоме за останній рік, унаслідок чого ставка за депозитами опуститься до 2%.
Крім того, на п'ятницю заплановано публікацію травневого звіту з безробіття в США, який може вплинути на рішення ФРС щодо ставки на червневому засіданні.
Пара євро/долар за даними на 15:13 EET у вівторок торгується на рівні $1,1386 порівняно з $1,1443 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,5%.
Вартість фунта до долара опустилася на 0,35%, до $1,3496 проти $1,3544 напередодні.
Курс долара в парі з єною під час торгів піднявся на 0,3%, до 143,19 єни порівняно з 142,71 єни на закриття ринку в понеділок.
Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив під час виступу в парламентському комітеті у вівторок, що ЦБ не має наміру піднімати ключову ставку доти, доки не буде впевнений, що економіка країни зможе впоратися з наслідками такого кроку.
Уеда також натякнув на можливість подальшого зниження обсягу викупу держоблігацій наступного фінансового року і зазначив, що керівництво Банку Японії очікує поступового руху інфляції в країні до цільового показника в 2%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада підтримала законопроєкт про декларації суддів, який розкритикували активісти
|Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак
|Санкції проти росії, які підготували в Сенаті, підтримують і в Палаті представників — спікер Джонсон
|Суттєве збільшення підтримки України є справою найближчих місяців - Науседа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Хмельницький обласний серцево-судинний центр отримав апарати для гемодіалізу
У РУБРИЦІ
|Concorde Capital запустить маркетплейс «Статок» для інвесторів
|Рада проголосувала за закон щодо фінінклюзії, необхідний «Укрпошті» для запуску банку
|Долар посилив зростання до євро, фунта та єни після падіння напередодні
|Європейські фондові індекси показують змішану динаміку
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6962 грн/$1
|Rheinmetall замінить Gucci в головному фондовому індексі Європи
Бізнес
|Qualcomm тестує флагманський ARM-чип Snapdragon X2 Elite з 18 ядрами та 64 ГБ оперативної пам'яті
|Китайські вчені створили лазерний пристрій, що здатний читати текст на відстані більше кілометра
|Huawei планує випускати 3-нм чипи у 2026 році — ЗМІ
|Microsoft уклала перший контракт із профспілкою відеоігор США
|У Японії встановлено новий рекорд швидкості інтернету, який перевищив 1 мільйон ГБ/с
|Маск розширює екосистему X: стартувало бета-тестування нового месенджера XChat, який стане аналогом Telegram
|Маск лобіює закони у Конгресі США для прориву безпілотних Tesla, - Bloomberg