Долар посилив зростання до євро, фунта та єни після падіння напередодні

Зміцнення курсу долара США до основних світових валют посилилося вдень у вівторок, американська валюта відновлюється після суттєвого ослаблення за підсумками попередньої сесії.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,37%, ширший WSJ Dollar Index - 0,34%.

Напередодні DXY втратив 0,6% на тлі зростання напруженості в торговельній сфері після оголошення американським президентом Дональдом Трампом про намір підвищити з 4 червня мита на імпорт сталі та алюмінію в США до 50% з нинішніх 25%.

Аналітики провідних банків Волл-стріт попереджають про ймовірність подальшого ослаблення долара на тлі торговельної та податкової політики Трампа, уповільнення темпів економічного зростання й очікуваного пом'якшення політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Команда Morgan Stanley вважає, що DXY впаде до 91 пункту до середини 2026 року, тобто до рівня пандемії COVID-19. Експерти JPMorgan Chase, Goldman Sachs і Wells Fargo також бачать можливість подальшого зниження вартості долара.

Увагу ринку також спрямовано на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке відбудеться в четвер. ЄЦБ, як очікується, знизить ставки всьоме за останній рік, унаслідок чого ставка за депозитами опуститься до 2%.

Крім того, на п'ятницю заплановано публікацію травневого звіту з безробіття в США, який може вплинути на рішення ФРС щодо ставки на червневому засіданні.

Пара євро/долар за даними на 15:13 EET у вівторок торгується на рівні $1,1386 порівняно з $1,1443 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,5%.

Вартість фунта до долара опустилася на 0,35%, до $1,3496 проти $1,3544 напередодні.

Курс долара в парі з єною під час торгів піднявся на 0,3%, до 143,19 єни порівняно з 142,71 єни на закриття ринку в понеділок.

Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив під час виступу в парламентському комітеті у вівторок, що ЦБ не має наміру піднімати ключову ставку доти, доки не буде впевнений, що економіка країни зможе впоратися з наслідками такого кроку.

Уеда також натякнув на можливість подальшого зниження обсягу викупу держоблігацій наступного фінансового року і зазначив, що керівництво Банку Японії очікує поступового руху інфляції в країні до цільового показника в 2%.