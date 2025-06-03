Європейські фондові індекси показують змішану динаміку

Європейські фондові індекси під час торгів у вівторок показують змішану динаміку, інвестори оцінюють економічні та політичні новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:22 EET зменшився на 0,3% - до 546,33 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 опустився на 0,2%, французький CAC 40 - на 0,4%, іспанський IBEX 35 - на 0,6%. Одночасно німецький DAX та італійський FTSE MIB збільшилися на 0,1%.

На тлі політичної кризи, що розгортається в Нідерландах, індекс AEX втрачає 0,4%. Котирування акцій ArcelorMittal опустилися на 2,2%, ING - на 1,6%, ASML Holding і Randstad - на 1,4%, Akzo Nobel і Philips - на 1,2%, Heineken - на 0,9%.

Лідер голландської Партії свободи Герт Вілдерс оголосив про те, що його партія залишає панівну коаліцію. Таке рішення було ухвалено через розбіжності щодо планів зі стримування міграції. Представники інших партій заявили, що приголомшені цим кроком і назвали його безвідповідальним.

Організація економічного співробітництва та розвитку підтвердила прогнози зростання економіки єврозони на цей і майбутній рік на рівні 1% і 1,2% відповідно. Оцінку підйому ВВП Німеччини 2025 року залишено без змін - 0,4%, 2026 року - поліпшено до 1,2% з 1,1%.

Споживчі ціни в єврозоні в травні збільшилися на 1,9% у річному виразі, за попередніми розрахунками статуправління Євросоюзу. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 2,2% у квітні. Аналітики загалом очікували менш суттєвого ослаблення зростання - до 2%, за даними Trading Economics.

Темпи зростання споживчих цін опустилися нижче за цільовий показник Європейського центрального банку у 2% вперше з вересня 2024 року.

Безробіття в єврозоні у квітні опустилося до історичного мінімуму в 6,2% порівняно з 6,3% місяцем раніше. Це збіглося з консенсус-прогнозом.

Акції німецького оборонного концерну Rheinmetall з 20 червня замінять у розрахунку фондового індексу Euro Stoxx 50 папери французького холдингу Kering, що володіє відомими модними брендами. Вартість першої компанії піднялася на 2,9%, другої - зменшилася на 1,1%.

Акції французьких виробників товарів класу "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton і Hermes подешевшали на 1,6% і 0,2% відповідно.

Ціна паперів Julius Baer зменшилася на 1%. Швейцарська банківська група повідомила про намір посилити заходи зі скорочення витрат, що дасть змогу заощадити 130 млн франків ($159 млн) до кінця 2028 року.

Вартість нафтогазовидобувних компаній BP Plc і TotalEnergies знизилася на 1% і 0,4% відповідно, тоді як папери Shell торгуються приблизно на рівні закриття попередніх торгів.

У Великій Британії дешевшають папери представників гірничодобувної галузі, зокрема Antofagasta (-2,2%), Anglo American (-2,1%), Glencore (-2%) і Rio Tinto (-1,9%).

Тим часом у Німеччині додають у ціні акції таких компаній, як Deutsche Telekom (+1,9%), SAP (+0,6%) і E.On (+0,5%).

