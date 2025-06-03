НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6962 грн/$1

"Це буде такий маркетплейс - місце, де ми будемо зводити компанії, які потребують капітал, з тими інвесторами, хто хоче проінвестувати: в залежності від ризику, від профілю ризику, від очікувань, від строку, IRR і так далі", - пояснив Мазепа.