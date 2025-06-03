Українці в травні трохи збільшили купівлю доларів у банках. Але попит на валюту в Україні залишається мінімальним

Населення України в травні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,858 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,106 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 248,0 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі зріс на 30,9% порівняно з квітнем, коли українці купили мінімальну суму із серпня 2023 року, - 189,5 млн доларів.

Загалом від початку року українці купили в банках 3,595 млрд доларів.