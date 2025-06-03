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АНАЛІТИКА

Золото відступає від майже чотиритижневого максимуму на тлі зростання долара

08:11 03.06.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото впали у вівторок, відступивши від майже чотиритижневого максимуму, оскільки помірне зростання долара тиснуло на метал, хоча невизначеність щодо торговельної угоди між США і Китаєм тримала інвесторів обережними і обмежувала падіння злитків.

О 06:29 EET спотове золото подешевшало на 0,5% до $3 362,57 за унцію, після досягнення найвищого рівня з 8 травня раніше на початку сесії. Ф'ючерси на американське золото знизилися на 0,3% до $3 386,60.

На попередній сесії метал подорожчав приблизно на 2,7%, що стало найсильнішим денним зростанням за останні три тижні.

«Долар трохи відновився, а золото знизилося, тому на даний момент спостерігається зворотна кореляція», - сказав Брайан Лан, керуючий директор GoldSilver Central, Сінгапур.

Однак золото все ще уважно стежить за розвитком подій у світовій торгівлі, і хоча інвестори дещо скоротили свої позиції в золоті, це не в тій мірі, як у попередніх випадках, коли напруженість, здавалося б, зменшилася, сказав Лан.

Індекс долара США трохи відновився з шеститижневого мінімуму.

Невизначеність, пов'язана з торгівлею, залишається в центрі уваги.

Президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, проведуть переговори цього тижня, повідомив Білий дім у понеділок, через кілька днів після того, як Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про зниження тарифів і торговельних обмежень.

Мита США на імпортовану сталь і алюміній планується подвоїти до 50% в середу, що збігається з крайнім терміном, встановленим адміністрацією Трампа для країн, які повинні представити свої найкращі пропозиції на торгових переговорах.

Європейська комісія заявила в понеділок, що на цьому тижні вона представить сильні аргументи на користь того, щоб США знизили або скасували мита, незважаючи на рішення Трампа подвоїти імпортні мита на сталь і алюміній.

У той же час спотове срібло впало на 1,9% до 34,12 доларів за унцію, платина виросла на 0,1% до 1064,66 доларів, а паладій знизився на 0,1% до 986,10 доларів.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

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