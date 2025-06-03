Азіатські акції піднялися завдяки зростанню технологічного сектору. Невизначеність у торгівлі та економіці зберігається

Більшість азіатських акцій піднялися у вівторок, а регіональні технологічні акції слідували за деяким зростанням своїх американських аналогів, хоча інвестори залишалися в основному настороженими через торговельні суперечки між США і Китаєм та слабкі економічні умови.

Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали від сильнішого закриття на Волл-стріт, де акції технологічних і енергетичних компаній очолили зростання. Однак імпульс Волл-стріт ослаб під час азіатської сесії, а ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,3% в регіональній торгівлі.

Китайські ринки відновили торгівлю після тривалих вихідних, але в основному залишалися на місці на тлі ознак погіршення відносин між Китаєм і США. Південнокорейські ринки були закриті через президентські вибори.

Азіатські біржі з великою часткою технологічних компаній були серед лідерів зростання за день: японський Nikkei 225 піднявся на 0,3%, а гонконгський індекс Hang Seng зріс на 1,2%. Hang Seng також відновився після недавніх втрат.

Технологічний сектор скористався падінням дохідності американських держоблігацій на тлі деяких ознак стабільності на ринку облігацій, а також покупками акцій провідних виробників мікросхем на тлі стійких ставок на високий попит на штучний інтелект.

Тайванська компанія TSMC зросла на 1% після того, як генеральний директор C.C Wei заявив, що підвищення торгових мит матиме певний вплив на компанію, але це, ймовірно, буде компенсовано високим попитом на штучний інтелект.

У Гонконзі акції китайського гіганта з виробництва електромобілів BYD Co зросли майже на 2% і були на шляху до припинення шестиденної серії втрат після того, як компанія повідомила про оптимістичні продажі в травні, особливо на закордонних ринках. Минулого тижня акції компанії зазнали значних втрат після того, як BYD знизила ціни на кілька своїх моделей, що викликало побоювання щодо погіршення цінової війни на ринку електромобілів і тиску на маржу.

Акції конкурента BYD, компанії Li Auto Inc, підскочили майже на 5% і стали лідерами за результатами на біржі Hang Seng після того, як Goldman Sachs підвищив цільову ціну акцій компанії в понеділок.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite у вівторок після тривалих вихідних коливалися в вузькому діапазоні.

Торговельні відносини між Пекіном і Вашингтоном були напруженими протягом минулого тижня після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні нещодавньої торговельної угоди, звинувачення, які Китай «рішуче відкинув» у понеділок.

Проте адміністрація Трампа дала зрозуміти, що торговельні переговори з Китаєм зайшли в глухий кут, підірвавши надії на укладення постійної торговельної угоди між двома країнами. У травні вони домовилися тимчасово знизити свої торговельні мита.

Дані індексу приватних менеджерів із закупівель, опубліковані у вівторок, підкреслили економічний вплив американських мит на Китай. Індекс PMI у виробничій сфері Caixin несподівано знизився в травні, оскільки закордонні замовлення скоротилися через високі мита.

Ці дані з'явилися через кілька днів після того, як урядові індекси PMI також показали подібну тенденцію.

Азіатські ринки в цілому дещо зросли, але більший приріст був обмежений тривалими побоюваннями щодо торговельних мит і погіршенням глобальних економічних умов.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,3% після того, як протокол травневого засідання Резервного банку в основному підтвердив м'який прогноз центрального банку. У травні РБА знизив ставки на 25 базисних пунктів.

Інші австралійські дані також показали слабкість економіки. Валовий операційний прибуток компаній несподівано скоротився на 0,5% у першому кварталі, а країна зафіксувала більший, ніж очікувалося, дефіцит поточного рахунку.

Ці дані з'явилися за день до оприлюднення даних про валовий внутрішній продукт країни за перший квартал.

Індекс Straits Times Сінгапуру зріс на 0,1%, а ф'ючерси Gift Nifty 50 на індекс Nifty 50 Індії вказували на м'яке відкриття. Резервний банк Індії має намір прийняти рішення щодо процентних ставок наприкінці цього тижня, а ринки очікують зниження на 25 базисних пунктів.