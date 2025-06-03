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Долар тримається поблизу шеститижневого мінімуму, оскільки торгова війна продовжує впливати на економіку США

07:44 03.06.2025 |

Фінанси

 

У вівторок долар впав до шеститижневого мінімуму на тлі ознак нестабільності в економіці США через збитки від торгової війни, яку веде адміністрація президента Дональда Трампа.

Хоча світові фондові ринки в цілому відновилися після тривалих погроз Трампа щодо введення мит, долар залишається в слабкому становищі. Дані про виробництво і зайнятість у США, які будуть опубліковані найближчими днями, можуть дати додаткові ознаки того, як торговельна невизначеність впливає на найбільшу економіку світу.

З середи мита США на імпорт сталі та алюмінію подвояться до 50%. У той же день адміністрація Трампа очікує, що країни подадуть свої найкращі пропозиції в рамках торговельних переговорів.

«Вся ця динаміка в основному свідчить про те, що торговельні напруження в цьому плані не покращуються, і ми бачимо, як долар зазнає значних втрат», - сказав Родріго Катріл, старший стратег з валютних операцій в National Australia Bank. «Цікаво, що цього разу добре показали себе австралійський і новозеландський долари».

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно шести основних валют, майже не змінився після досягнення 98,58, найнижчого рівня з кінця квітня, коли він впав до трирічного мінімуму. Долар коштував 142,71 ієни, що близько до тижневого мінімуму.

Курс євро майже не змінився і склав 1,1446 долара після того, як ненадовго досяг шеститижневого максимуму в 1,1454 долара. Пізніше на цьому тижні увага буде прикута до рішення Європейського центрального банку щодо процентної ставки та подальших перспектив.

Курс новозеландського долара зріс на 0,1% до 0,6045 долара, що є новим максимумом за рік. Курс австралійського долара майже не змінився і склав 0,64951 долара.

Індекс долара в понеділок впав на 0,8% після того, як дані показали, що виробництво в США в травні скоротилося третій місяць поспіль, а митні суперечки призвели до того, що постачальники довше доставляли товари. Тепер увага прикута до даних про замовлення на виробництво в США, які будуть опубліковані у вівторок, а також до даних про зайнятість, які будуть опубліковані цього тижня.

Минулого тижня долар отримав деяке полегшення, піднявшись на 0,3% після того, як торговельні переговори з Європейським Союзом повернулися на правильний шлях, а торговий суд США заблокував більшу частину мит Трампа.

Апеляційний суд відновив мита на наступний день, а адміністрація Трампа заявила, що має інші шляхи для їх впровадження, якщо програє в суді.

Фіскальні побоювання також породили широку тенденцію «продавати Америку», в результаті якої в останні місяці доларові активи, від акцій до казначейських облігацій, падають.

Ці побоювання стають особливо актуальними цього тижня, коли Сенат починає розглядати законопроект адміністрації про зниження податків і витрати, який, за оцінками, додасть 3,8 трлн доларів до 36,2 трлн доларів боргу федерального уряду протягом наступного десятиліття.

За матеріалами: investing.com
 

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