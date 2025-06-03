S&P закрився на високому рівні на тлі сподівань щодо торгівлі. Nvidia підняла Nasdaq

Індекс S&P 500 закрився на високому рівні в понеділок, оскільки інвестори все ще були оптимістично налаштовані щодо торгових переговорів між США та їх торговими партнерами, незважаючи на останню заяву президента Дональда Трампа про подвоєння мит на імпорт сталі та алюмінію.

Трамп заявив у п'ятницю, що планує підвищити мита на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50% починаючи з середи, лише через кілька годин після того, як він звинуватив Китай у порушенні угоди.

Китай заявив у понеділок, що звинувачення президента США Дональда Трампа в тому, що Пекін порушив консенсус, досягнутий на торгових переговорах у Женеві, є «безпідставними», і пообіцяв вжити рішучих заходів для захисту своїх інтересів.

Адміністрація Трампа хоче, щоб країни надали свої найкращі пропозиції щодо торговельних переговорів до середи, оскільки чиновники прагнуть прискорити переговори з декількома партнерами до кінцевого терміну, встановленого США, який настає вже за п'ять тижнів, згідно з проектом листа до партнерів по переговорах, який побачив Reuters.

«Ринки розглядають останній раунд погроз щодо мит і посилення риторики проти Китаю, ЄС і сталі як поштовх до завершення переговорів», - сказав Джеймі Кокс, керуючий партнер Harris Financial Group.

Акції американських сталеливарних компаній зросли, на чолі з Cleveland-Cliffs, які підскочили на 23%. Акції інших сталеливарних компаній, включаючи Nucor і Steel Dynamics, також зросли.

Однак акції автовиробників впали: Ford знизився майже на 3,9%, а General Motors - на аналогічний відсоток.

Підвищення мит ризикує поглибити глобальну торговельну війну Трампа і загасити ентузіазм на ринках, викликаний пом'якшенням торговельної позиції президента США, яке сприяло відновленню ризикових активів минулого місяця.

Тимчасове скасування деяких мит на Китай і відмова від загрози введення високих митних тарифів на Європейський Союз, а також високі прибутки і поліпшення економічної ситуації допомогли індексу S&P 500 продемонструвати в травні найкращі місячні результати за останні 18 місяців.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 35, 41 пунктом, або 0,08%, до 42 305,48, S&P 500 піднявся на 24,25 пункту, або 0,41%, до 5935,94, а Nasdaq Composite піднявся на 128,85 пункту, або 0,67%, до 19 242,61.

У травні S&P продемонстрував найбільше місячне зростання з листопада 2023 року.

Акції енергетичних компаній, що котируються на біржах США, зросли після того, як група виробників OPEC+ зберегла в липні обсяги видобутку на тому ж рівні, що і в попередні два місяці.

Серед технологічних акцій Nvidia зросла на 1,7%, а Meta - на 3,6%.

Tesla впала на 1,1% після того, як повідомила про зниження місячного обсягу продажів у Португалії, Данії та Швеції.

Опитування Інституту управління поставками (ISM) показало, що у травні виробництво в США скоротилося третій місяць поспіль, а постачальники витрачали більше часу на доставку сировини через мита, що може свідчити про можливий дефіцит деяких товарів.

Президент Федерального резервного банку Далласа Лорі Логан заявила, що з огляду на стабільність ринку праці, інфляцію, яка дещо перевищує цільовий рівень, та невизначеність перспектив, центральний банк уважно стежить за широким спектром даних, щоб визначити, які заходи можуть бути необхідними і коли.

За даними LSEG, трейдери зараз очікують щонайменше двох знижень на 25 базисних пунктів до кінця року.

Інвестори також очікують на важливий звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі, який буде опублікований у п'ятницю, щоб оцінити стан ринку праці США на тлі нестабільності мит.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,67 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,8 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,06 до 1. На NYSE було зафіксовано 257 нових максимумів і 68 нових мінімумів. На Nasdaq кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,11 до 1.

S&P 500 зафіксував 22 нових 52-тижневих максимуми і 4 нових мінімуми, а Nasdaq Composite - 84 нових максимуми і 80 нових мінімумів.