Чисті валютні інтервенції НБУ у травні зросли на 30,3%

Національний банк України (НБУ) у травні збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку на $663,4 млн, або на 29,3% - до $2,92 млрд, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з нею, купівля валюти Нацбанком в травні впала до $1,3 млн з $17,5 млн у квітні, а отже чисті валютні інтервенції в підтримку гривні зросли на $679,8 млн, або на 30,3% - до $ млрд 923,3 млн.

Водночас порівняно із травнем торік цей показник зменшився на 4,8%, або на $149 млн.

Минулого тижня валютні інтервенції НБУ зросли до попереднього тижня на 5,7%, або $35 млн - до $653,2 млн.

Згідно з даними, які центробанк встиг оприлюднити за цей час, на готівковому валютному ринку вже традиційне для останнього часу позитивне сальдо між продажом та покупкою валюту у $4,5 млн з суботи по понеділок в подальші дні змінилося негативним, яке з всього $1,0 млн у вівторок збільшилося до $4,5 млн у середу та підскочило до $13,1 млн у четвер.

Офіційний курс гривні першу половину тижня девальвував з 41,50 грн/$1 до 41,67 грн/$1, але під кінець тижня повернувся до рівня 41,52 грн/$1.

На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня не змінився: купівля - близько 41,40 грн/$1, продаж - 41,45 грн/$1.

"Кінець травня 2025 року характеризується помірною стабільністю валютного ринку України за відсутності шокових змін попри зовнішню турбулентність і складний геополітичний фон. Національна валюта зберігає контрольований курс у парі з доларом США, тоді як пара євро/гривня продовжує демонструвати підвищену волатильність, що пов'язано як з глобальними трендами, так і з внутрішніми структурними зрушеннями у валютних вподобаннях бізнесу та населення", - описали ситуацію експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".

На їхню думку, на короткостроковому горизонті в 2-4 тижні курс долара до гривні залишатиметься в діапазоні 41,20-41,80 грн/$1 із помірною волатильністю до ±20 копійок. Наближення бюджетних дат і можливі ситуативні інтервенції НБУ можуть на короткий час підштовхувати курс у бік нижньої межі.

На середньостроковому горизонті у 2-4 місяці в "КИТ Group" очікують ймовірного повернення до діапазону 41,80-42,50 грн/$1.