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Долар посилив зниження через зростання торгової напруженості
15:33 02.06.2025 |
Падіння курсу долара США до євро, фунта стерлінгів і єни посилилося вдень у понеділок через зростання напруженості, спричинене рішенням американського президента Дональда Трампа підняти мита на імпорт сталі й алюмінію до 50% з поточних 25% уже з 4 червня.
Крім того, Трамп звинуватив Китай у порушенні укладених зі США в Женеві торгових домовленостей. Пекін відкидає звинувачення, і трейдери побоюються, що переговори між двома країнами можуть ускладнитися.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,47% і становить 98,86 пункту.
Аналітики Morgan Stanley на чолі з Метью Горнбахом уважають, що доларовий індекс може впасти до рівнів пандемії COVID-19 до середини 2026 року на тлі зниження відсоткових ставок у США й уповільнення темпів економічного зростання. На їхню думку, індекс опуститься до 91 пункту до середини наступного року.
Пара євро/долар за даними на 15:05 EET у понеділок торгується на рівні $1,1417 порівняно з $1,1349 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,6%.
Вартість фунта до долара також збільшилася на 0,6%, до $1,3538 проти $1,3454.
Курс долара в парі з єною впав на 0,9%, до 142,78 єни порівняно зі 144,05 єни на закриття ринку в п'ятницю.
Увага ринку цього тижня спрямована на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке відбудеться в четвер. ЄЦБ, як очікується, знизить ставки всьоме за останній рік, через що ставка за депозитами опуститься до 2%.
Крім того, на п'ятницю заплановано публікацію травневого звіту з безробіття в США, який може вплинути на результат червневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС).
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