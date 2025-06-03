Morgan Stanley очікує зниження доларового індексу у 2026 році до мінімуму з часів пандемії

Доларовий індекс (DXY) впаде до рівнів пандемії COVID-19 до середини 2026 року на тлі зниження відсоткових ставок у США та уповільнення темпів економічного зростання, прогнозує команда аналітиків Morgan Stanley на чолі з Метью Хорнбахом.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), за даними на 12:20 EET у понеділок втрачає 0,51% і становить 98,82 пункту.

Згідно з прогнозом експертів банку, його значення опуститься до 91 пункту до середини наступного року.

"Ми бачимо серйозні тенденції з погляду відсоткових ставок і на валютному ринку, які, ймовірно, зберігатимуться, і це означає суттєве ослаблення долара США після двох років коливань у доволі широкому діапазоні", - йдеться в огляді Morgan Stanley.

DXY впав майже на 10% з лютневого піку на тлі політики президента США Дональда Трампа в торговельній сфері, що погіршила довіру до американських активів.

Найсуттєвіше від ослаблення американської валюти виграють євро, єна і швейцарський франк, які традиційно вважаються конкурентами долара серед глобальних активів "тихої гавані", зазначають аналітики Morgan Stanley.

Експерти банку очікують зміцнення євро до $1,25 наступного року з нинішніх $1,14, фунта стерлінгів - до $1,45 з $1,35. Вартість долара в парі з єною може знизитися до 130 єн з поточних 143, зазначають аналітики.

Morgan Stanley також очікує зниження прибутковості 10-річних US Treasuries до 4% до кінця поточного року з нинішніх 4,45% та їхнє більш суттєве падіння наступного року, закладає зниження ставки Федрезервом на 175 базисних пунктів.