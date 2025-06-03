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АНАЛІТИКА

Європейські фондові індекси переважно знижуються

13:23 02.06.2025 |

Фінанси

 

Європейські ринки акцій в основному знижуються на торгах у понеділок, інвестори оцінюють розвиток подій у світовій торгівлі.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:40 EET зменшився на 0,24% - до 547,35 пункту.

Німецький DAX втрачає 0,4%, французький CAC 40 - 0,47%, італійський FTSE MIB - 0,09%, іспанський IBEX 35 - 0,07%. Британський FTSE 100 додає 0,04%.

Президент США Дональд Трамп під час виступу на сталеливарному заводі у Вест-Міффліні (штат Пенсильванія) заявив, що мита на імпорт сталі в США буде збільшено до 50%.

"Ми маємо намір довести тарифи на сталь у Сполучених Штатах Америки з 25% до 50%", - сказав Трамп.

Пізніше він оголосив, що мита на імпорт сталі та алюмінію буде подвоєно з 25% до 50% із середи, 4 червня.

Минулої п'ятниці Трамп обвинуватив китайську владу в порушенні укладених зі США в Женеві торговельних домовленостей. Пекін відкинув ці обвинувачення і сам звинуватив Вашингтон у недотриманні узгоджених заходів.

Американський президент зазначив, що сподівається обговорити ситуацію безпосередньо з головою КНР Сі Цзіньпіном. "Я впевнений, що ми поговоримо з головою Сі і опрацюємо це питання", - сказав Трамп на пресконференції.

Глава американського Мінфіну Скотт Бессент у неділю заявив, що телефонна розмова двох лідерів має відбутися найближчим часом.

Цього тижня також відбудеться засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ). Інвестори чекають, що регулятор знову знизить процентні ставки.

Акції французької фармкомпанії Sanofi дешевшають на 1% після новин про купівлю нею американського розробника препаратів від рідкісних аутоімунних захворювань Blueprint Medicines за суму до $9,5 млрд.

Ринкова вартість Deutsche Bank знижується на 0,5%, попри плани додаткової економії 50 млн євро у вигляді ІТ-витрат роздрібного підрозділу з наступного року.

Автовиробники також скорочують капіталізацію: Daimler Truck - на 2,7%, Porsche AG і Renault - на 2,1%, Mercedes-Benz Group - на 2%, BMW AG - на 1,8%, Volkswagen AG - на 1,6%, Stellantis - на 3,1%.

Напівпровідниковий сектор також торгується в мінусі, зокрема папери STMicroelectronics (-2,1%), ASML Holding (-1,7%), ASM International (-1,8%), BE Semiconductor Industries (-1,6%) і Infineon Technologies (-2,6%).

Акції NatWest дорожчають на 0,2%. У п'ятницю стало відомо, що уряд Великої Британії повністю вийшов із капіталу банку, націоналізованого після фінансової кризи 2008 року, коли він ще називався Royal Bank of Scotland.

Капіталізація нафтових гігантів зростає слідом за цінами на нафту: BP Plc і Shell - на 1%, TotalEnergies - на 1,9%, Equinor - на 1,6%.

Швейцарська Novartis нарощує ринкову вартість на 1,3% завдяки сильним результатам клінічних випробувань її протиракового препарату.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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