Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 02:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5967 грн/$1
12:41 02.06.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 2 червня 2025 року.
|Показник
|30.05.2025
|02.06.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5026
|41.5967
|0.23
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 2 червня- 41,5261 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відмова від територій і нейтралітет: ЗМІ опублікували повний текст «меморандуму» Росії
|Україну запросили на саміт НАТО – Зеленський
|Колишню очільницю МЗС Німеччини Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН
|Умєров: РФ лише сьогодні передала «свій документ» щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чисті валютні інтервенції НБУ у травні зросли на 30,3%
|Долар посилив зниження через зростання торгової напруженості
|Morgan Stanley очікує зниження доларового індексу у 2026 році до мінімуму з часів пандемії
|Європейські фондові індекси переважно знижуються
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5967 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.06.25
Бізнес
|Хмарний сервіс GeForce NOW тепер доступний і на Steam Deck - підтримується трасування променів і DLSS 4
|ЗМІ: Sony перестала випускати смартфони на власних заводах
|Google Photos додає редактор з підтримкою штучного інтелекту
|Windows 11 отримала оновлення з покращеннями для HDR та Dolby Vision
|GPT-4o від OpenAI здатна на когнітивний дисонанс — модель змінила думку про путіна під час дослідження
|CATL оголосила про прорив у технології літій-металевих батарей
|Hyundai та аеропорт Інчхон випробують роботів зі ШІ для зарядки електромобілів