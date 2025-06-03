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АНАЛІТИКА

Українці оформили понад 2 мільйони мікропозик з початку року

10:20 02.06.2025 |

Фінанси

 

У першому кварталі 2025 року українці уклали 2,17 млн договорів із мікрофінансовими організаціями (МФО) на загальну суму 12,72 млрд грн.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік.

Попри зростання кількості позик, середній розмір кредиту вперше за два роки зменшився - на 2% - і становить 5 858 грн.

Щомісяця громадяни оформлюють у середньому 724 тисячі мікропозик - трохи більше, ніж у 2024 році (693 тис. на місяць).

Станом на 1 квітня 2025 року загальна заборгованість перед МФО сягнула 24,28 млрд грн. Це удвічі більше, ніж у квітні 2022 року, на початку повномасштабної війни. Лише за перші три місяці цього року борг виріс на 4,3 млрд грн або 22%.

На відміну від попередніх даних НБУ, які свідчили про зменшення боргу на 2,7 млрд грн наприкінці 2024 року, оновлена статистика показує приріст на 1,4 млрд грн. Загалом за 2024 рік борг перед МФО подвоївся - на 10,7 млрд грн.

Найчастіше українці беруть мікропозики строком від 93 днів до одного року - 63% від загальної кількості договорів. Частка таких позик залишилася майже незмінною. Натомість у 15 разів побільшало договорів терміном від 1 до 2 років - до 3,6%.

Короткі позики (до 31 дня) також стали популярнішими: їхня частка зросла з 14,5% до 24%. А от кредити строком від 32 до 92 днів стрімко втратили популярність - з 16,5% до 3%.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

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