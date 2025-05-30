Азіатські акції падають через невизначеність щодо мит. Китай падає через «застій» у торгових переговорах із США

Азіатські акції в п'ятницю впали на тлі посилення занепокоєння щодо торгових мит президента США Дональда Трампа після того, як апеляційний суд відновив їх дію, затьмаривши попереднє рішення, яке блокувало ці збори.

Китайські ринки очолили падіння після того, як міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що торговельні переговори з Пекіном за останні тижні зайшли в глухий кут, що підірвало надії на більш тривале зниження мит.

Регіональні ринки слідували за посередніми результатами нічної сесії на Волл-стріт, яка завершилася значно нижче денних максимумів після того, як апеляційний суд відновив дію мит Трампа, зберігши 90-денний термін укладення торговельної угоди.

Трамп різко виступив проти початкового рішення суду, яке блокувало його мита, і заявив, що впевнений, що Верховний суд дозволить продовжити їх дію. Він також зазначив можливість використання інших механізмів для введення мит, більшість з яких мають набути чинності на початку липня.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,3% на азіатських торгах. Зараз увага прикута до даних індексу цін PCE - ключового показника інфляції для Федеральної резервної системи - які будуть опубліковані сьогодні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,5-0,7%, а індекс Hang Seng у Гонконзі - на 1,5%.

Значні втрати на китайських ринках сталися після того, як Бессент заявив, що торговельні переговори з Китаєм «зайшли в глухий кут» в останні тижні, хоча він і висловив упевненість, що переговори знову поновляться.

Однак коментарі Бессента посилили побоювання, що Вашингтон і Пекін не зможуть досягти більш постійної торговельної угоди, особливо з огляду на те, що риторика між двома країнами погіршилася протягом останнього тижня. Китай неодноразово критикував контроль США над його чіп-індустрією, а Вашингтон ввів ще більш жорсткі експортні обмеження проти Пекіна.

Раніше в травні обидві країни домовилися про деескалацію гострої митної війни на початковий період у 90 днів. Однак американські мита на китайські товари залишаються відносно високими, що робить імпорт з цієї країни дорогим.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали на 1,3% і 0,7% відповідно після того, як дані про споживчу інфляцію в Токіо за травень виявилися вищими, ніж очікувалося.

Ці дані зазвичай є індикатором загальнонаціональної інфляції, і п'ятничні показники дали Банку Японії ще більший імпульс для підвищення процентних ставок. Аналітики зараз очікують підвищення на 25 базисних пунктів у липні.

Інші дані також показали певну стійкість японської економіки. Промислове виробництво в квітні скоротилося менше, ніж очікувалося, а роздрібний продаж зріс більше, ніж очікувалося.

Ієна зміцнилася після оприлюднення економічних даних, що також чинило тиск на японські акції.

Інші азіатські ринки в п'ятницю просіли, оскільки посилення юридичних суперечок щодо мит Трампа посилило невизначеність щодо їх неминучого економічного впливу.

Акції технологічних компаній втратили позиції, оскільки початковий оптимізм щодо сильних квартальних показників улюбленої ринком компанії NVIDIA Corporation вичерпався.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,5%, оскільки місцеві виробники мікросхем і акції технологічних компаній змінили курс порівняно з вчорашнім днем, а індекс Straits Times Сінгапуру впав на 0,3%.

Австралійський ASX 200 залишився без змін, оскільки дані про роздрібні продажі, які виявилися слабшими за очікувані, спонукали деяких інвесторів робити ставки на подальше зниження процентних ставок РБА.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії піднялися на 0,1%, вказуючи на сильніше відкриття, оскільки індекс знайшов опору нижче 25 000 пунктів.