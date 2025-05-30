Долар готується до п'ятого поспіль місячного падіння через невизначеність у торгівлі та фіскальній політиці

У п'ятницю долар США ослаб, готуючись до п'ятого поспіль місячного падіння, оскільки трейдери готувалися до подальшої невизначеності щодо торгівлі та фіскального здоров'я, а інвестори чекають на важливий звіт про інфляцію, який має бути опублікований сьогодні.

Долар мав нестабільний тиждень, закінчивши попередню сесію зниженням після того, як федеральний суд тимчасово відновив найрадикальніші мита президента Дональда Трампа, на наступний день після того, як інший торговий суд наказав негайно заблокувати мита.

У четвер Трамп розкритикував рішення торгового суду і висловив сподівання, що Верховний суд скасує це рішення.

Невизначеність щодо мит міцно охопила ринки, оскільки інвестори тікають з американських активів у пошуках альтернатив, побоюючись, що непередбачувана політика Трампа може поставити під сумнів міцність і вищі показники американських ринків.

«Рішення (суду) знаменує початок нового джерела невизначеності, а не повне закриття іншого», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com, відзначаючи, що настрої на ринках були обережними.

Опубліковані в четвер дані про кількість заявок на допомогу з безробіття та економічне зростання не змогли розвіяти побоювання щодо економічного спаду. У п'ятницю увага буде прикута до ключових даних Федеральної резервної системи про інфляцію - звіту про особисті споживчі витрати.

Більшу частину місяця також домінували побоювання щодо рівня державного боргу в розвинених економіках, що підкреслювалося слабким попитом на нещодавно випущені довгострокові кредити в США та Японії.

У п'ятницю євро дещо зміцнився до 1,1378 долара, а швейцарський франк також зміцнився до 0,8216 за долар.

Американська валюта готується до місячного зниження проти швейцарського франка, євро, а також фунта стерлінгів.

Індекс долара, який відстежує американську валюту проти кошика з шести інших валют, був стриманим. Індекс має знизитися на 0,4% у травні, що стало б п'ятим місяцем поспіль у мінусі.

З іншого боку, останніми тижнями ринки звернули увагу на активи ринків, що розвиваються. Індекс, що відстежує валюти ринків, що розвиваються, зріс на 2,2% за місяць - це найбільше місячне зростання з листопада 2023 року.

У п'ятницю японська ієна зміцнилася на 0,3% до 143,73 за долар після того, як дані показали, що базова інфляція в Токіо в травні досягла найвищого рівня за останні два роки, що зберігає шанси на подальше підвищення процентних ставок Банком Японії.

Однак долар на шляху до невеликого місячного зростання проти єни, першого після п'яти попередніх місяців у мінусі.

Ринки також очікують на будь-які нові підказки щодо довгоочікуваних торговельних угод, оскільки наближається встановлений Трампом термін 9 липня щодо мит.

Прибутковість довгострокових американських і японських облігацій знизилася цього тижня, але все ще залишається близькою до багатомісячних максимумів, оскільки інвестори сумніваються в стійкості боргових зобов'язань економік.

В інших регіонах австралійський долар дещо знизився до 0,6429 долара і в травні має незначне зростання. Новозеландський долар востаннє коштував 0,5973 долара.