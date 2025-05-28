Ієна дрейфує перед аукціоном облігацій Японії, долар стабільний

Японська єна коливалась на волатильних торгах в середу, оскільки на ринку облігацій основна увага була прикута до фіскального здоров'я провідних економік, в той час як долар США стабілізувався після сильного завершення попередньої сесії завдяки оптимістичним економічним даним.

Востаннє єна мало змінилася на рівні 144,345 за долар після падіння на 1% у вівторок після повідомлень про те, що Японія розгляне можливість скорочення випуску наддовгих облігацій після різкого зростання прибутковості в останні тижні.

У центрі уваги залишатиметься японський ринок облігацій, а аукціон з розміщення найдовших облігацій Японії, що відбудеться в середу, стане лакмусовим папірцем апетиту до цього виду боргу, оскільки інвестори зважують на погіршення фінансового стану найбільших державних емітентів.

Дохідність найдовших державних облігацій Японії минулого тижня злетіла до історичних максимумів після невдалого аукціону з розміщення 20-річних боргових зобов'язань. У середу прибутковість японських держоблігацій дещо зросла після різкого падіння на попередній сесії.

Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo, сказав, що аукціон в Японії навряд чи матиме великий попит на тлі нещодавнього сплеску дохідності довгострокових облігацій.

«Навіть якщо результати будуть хорошими, стійке зниження прибутковості виглядає малоймовірним, враховуючи невизначеність політики Банку Японії та фіскальні проблеми напередодні липневих виборів», - сказала вона.

«Для єни ризики залишаються двосторонніми - політична невизначеність зберігає тиск на зростання на тлі притоку капіталу з країн-притулків, але пом'якшення риторики щодо тарифів у США може обмежити зростання», - додала Чанана.

У 2025 році єна зросла майже на 9% через слабкість долара і потоки з безпечних гаваней, оскільки інвестори тікають з американських активів після нестабільної торговельної політики президента Дональда Трампа, яка потрясла ринки.

Фіскальні занепокоєння інвесторів на першому плані після зниження кредитного рейтингу США агентством Moody's через зростання боргового навантаження в цьому місяці і м'якого попиту на аукціоні облігацій Міністерства фінансів США минулого тижня, який підняв прибутковість 30-річних казначейських облігацій вище 5%.

Прибутковість казначейських облігацій США трохи зросла в середу після їх падіння на попередній сесії.

Курс євро не змінився і склав $1,1325 після падіння на 0,5% на попередній сесії, оскільки на ринках почалася хвиля купівлі долара на тлі ознак можливих торговельних угод і даних про те, що споживча довіра в США в травні виявилася набагато кращою, ніж очікувалося.

Долар США також зміцнився завдяки рішенню Трампа відкласти підвищення мит проти Європейського Союзу на вихідних.

Тим не менш, нові замовлення на ключові американські капітальні товари у квітні впали найбільше за останні шість місяців, оскільки нестабільність мит негативно позначилася на економіці та бізнесі.

Востаннє фунт стерлінгів коштував $1,3516, але залишився близьким до трирічного максимуму, досягнутого в понеділок, в той час як занепокоєння з приводу розтягнутих фінансів Британії також вплинуло на апетит інвесторів до боргових зобов'язань цієї країни.

Австралійський долар торгувався приглушено на рівні $0,6443, через тиждень після того, як центральний банк країни знизив процентні ставки на 50 базисних пунктів. Новозеландський долар востаннє трохи ослаб до $0,5941 напередодні рішення центрального банку в середу, де економісти, опитані Reuters, очікують зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів.