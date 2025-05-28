Американські акції різко зросли після послаблення мит Трампом

У вівторок акції на Волл-стріт зросли, оскільки апетит інвесторів до ризику був підтриманий останнім послабленням мит президентом США Дональдом Трампом та неочікуваним стрибком споживчої довіри.

Широке зростання призвело до зростання всіх трьох основних фондових індексів США, причому зміцнення групи акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, "чудова сімка", вивело вперед технологічний Nasdaq.

Індекс S&P 500 зараз знаходиться в межах 3,6% від свого рекордного максимуму закриття, досягнутого 19 лютого, після падіння на 18,9% нижче цього рівня після нестабільних оголошень Дональда Трампа про мита, які хвилювали ринки протягом більшої частини другого терміну президента.

"Коли (Трамп) виступив з палаючими рушницями 2 квітня, ринок подумав, що світ закінчився", - сказав Пол Нолті, старший радник з питань багатства та ринковий стратег Murphy and Sylvest в Елмхерсті, штат Іллінойс. «Розпродаж був настільки сильним і швидким, що можна було очікувати певного відновлення, і відновлення було настільки різким і швидким, що можна було очікувати певного відкату, оскільки інвестори обмірковують це та запитують себе, як насправді виглядає ситуація».

В останньому кроці президент відмовився від своєї 50% загрози щодо мит проти Європейського Союзу, відклавши їх впровадження до 9 липня, щоб дати змогу провести переговори між Білим домом і блоком з 27 країн. Цей крок спонукав Брюссель підготуватися до торговельних переговорів.

«Інвестори трохи розібралися з Трампом», - додав Нолті. «Він як гравець у покер за столом, який, як ви знаєте, робить ставки, а потім, коли на нього тиснуть інші гравці за столом, він здає ставки».

На економічному фронті зростання споживчої довіри на 14,4% у поточному місяці додало імпульсу зростанню, допомагаючи інвесторам не звертати уваги на різкіше, ніж очікувалося, падіння нових замовлень на основні капітальні товари, що вважається барометром корпоративних витрат США.

Президент Федеральної резервної системи Річмонда Томас Баркін заявив Bloomberg, що економічні дані ще не показали посилення цінового тиску чи безробіття, що відповідає настроям багатьох посадовців ФРС, які очікують, що ключова процентна ставка залишиться незмінною, доки не стане відомо про повний ефект від мит Трампа.

Протокол останнього засідання Федеральної резервної системи США з питань монетарної політики має бути опублікований у середу.

Дохідність довгострокових казначейських облігацій США знизилася, тоді як дохідність 30-річних облігацій очікує найбільшого одноденного падіння з кінця квітня, імітуючи різке зростання цін на довгострокові японські боргові зобов'язання.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 740,58 пункту, або 1,78%, до 42 343,65, S&P 500 - на 118,72 пункту, або 2,05%, до 5 921,54, а Nasdaq Composite - на 461,96 пункту, або 2,47%, до 19 199,16.

Усі 11 основних секторів індексу S&P 500 зросли протягом дня, причому акції споживчих товарів та технологічних компаній лідирували у зростанні.

Авіакомпанії та акції мегакапіталізованих технологічних компаній, що розвиваються, були явними лідерами серед акцій.

Напівпровідники також випереджали конкурентів за день до того, як виробник чіпів Nvidia має опублікувати свої квартальні результати. Очікується, що улюбленець ШІ покаже зростання прибутку на акцію на 43,5% у річному обчисленні, а виручка - на 66,2%.

Акції материнської компанії Temu PDD Holdings впали на 13,6% після того, як повідомили про падіння прибутку за перший квартал на 47% та невиконання прогнозів квартальної виручки.

Акції Fair Isaac Corp знизилися на 11,3%, VeriSign, Inc - на 3,6% та Autozone Inc - на 3,4%.

На NYSE кількість акцій, що зростають, перевищила кількість акцій, що падають, у співвідношенні 5,42 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) було зафіксовано 222 нових максимуми та 27 нових мінімумів.

На Nasdaq 3206 акцій зросли, а 1264 впали, оскільки кількість акцій, що зростають, переважала кількість акцій, що знижуються, у співвідношенні 2,54 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 24 нових 52-тижневих максимуми та жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 87 нових максимумів та 63 нових мінімуми.

Обсяг торгів на біржах США склав 16,98 мільярда акцій порівняно із середнім показником 17,72 мільярда за повну сесію за останні 20 торгових днів.