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Trump Media має намір залучити $3 млрд для купівлі криптовалют - FT
09:34 27.05.2025 |
Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), материнська компанія соцмережі Дональда Трампа Truth Social, планує залучити $3 млрд для купівлі криптовалюти, включно з біткойном, пише газета Financial Times із посиланням на джерела.
За їхніми словами, TMTG має намір залучити $2 млрд за рахунок розміщення акцій і ще $1 млрд за рахунок продажу конвертованих облігацій.
Компанія може анонсувати залучення капіталу перед заходом криптовалютних інвесторів у Лас-Вегасі цього тижня.
Умови, терміни та обсяги залучення капіталу TMTG можуть змінитися. Як зазначили два джерела, розмір пропозиції було збільшено в останні тижні на тлі високого інтересу до розміщення паперів компанії.
TMTG у відповідь на публікацію газети поширила повідомлення, в якому йдеться про те, що "судячи з усього, дурні автори Financial Times слухають ще більш дурні джерела", і відмовилася від подальших коментарів.
Акції TMTG подешевшали на 24,6% від початку поточного року.
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