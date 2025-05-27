Trump Media має намір залучити $3 млрд для купівлі криптовалют - FT

Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG), материнська компанія соцмережі Дональда Трампа Truth Social, планує залучити $3 млрд для купівлі криптовалюти, включно з біткойном, пише газета Financial Times із посиланням на джерела.

За їхніми словами, TMTG має намір залучити $2 млрд за рахунок розміщення акцій і ще $1 млрд за рахунок продажу конвертованих облігацій.

Компанія може анонсувати залучення капіталу перед заходом криптовалютних інвесторів у Лас-Вегасі цього тижня.

Умови, терміни та обсяги залучення капіталу TMTG можуть змінитися. Як зазначили два джерела, розмір пропозиції було збільшено в останні тижні на тлі високого інтересу до розміщення паперів компанії.

TMTG у відповідь на публікацію газети поширила повідомлення, в якому йдеться про те, що "судячи з усього, дурні автори Financial Times слухають ще більш дурні джерела", і відмовилася від подальших коментарів.

Акції TMTG подешевшали на 24,6% від початку поточного року.