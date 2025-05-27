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Золото наблизилося до двотижневого максимуму на тлі слабкості долара і фіскальних проблем США
08:16 27.05.2025 |
У вівторок ціна на золото наблизилася до двотижневого максимуму на тлі ослаблення долара і занепокоєння щодо фіскальних перспектив США, в той час як інвестори очікували більше економічних даних зі США для більшої ясності щодо траєкторії відсоткових ставок.
О 04:28 EET спотова ціна на золото майже не змінилася і склала 3 339,99 доларів за унцію. Ринки в США і Лондоні в понеділок були закриті на вихідні.
Ф'ючерси на американське золото впали на 0,8% до $3 339,80.
«На даний момент ми спостерігаємо деяку консолідацію цін на золото. Ринок бере перепочинок і чекає наступного каталізатора», - сказав Келвін Вонг, старший ринковий аналітик в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні OANDA.
«Однак учасники ринку стурбовані збільшенням дефіциту бюджету США, який є фактором підтримки цін на золото, і який також призводить до ослаблення долара».
Індекс долара знизився на 0,3% і зупинився біля місячного мінімуму проти своїх конкурентів, що зробило золото, оцінене в доларах, більш привабливим для власників інших валют.
Минулого тижня Палата представників Конгресу США ухвалила версію законопроекту Трампа про зниження податків, який, за підрахунками Бюджетного управління Конгресу, додасть близько $3,8 трлн до $36,2 трлн боргу федерального уряду протягом наступного десятиліття.
Тим часом президент США Дональд Трамп відмовився від своєї погрози запровадити 50% тарифи на імпорт з Європейського Союзу наступного місяця, відновивши 9 липня крайній термін для переговорів між Вашингтоном і блоком з 27 країн для укладення угоди.
Цього тижня увага інвесторів також буде зосереджена на виступах багатьох представників Федеральної резервної системи і п'ятничному базовому індексі цін на особисті споживчі витрати в США, які дадуть підказки щодо процентних ставок.
Трейдери ф'ючерсами на фонди ФРС вважають, що центральний банк США, швидше за все, відновить зниження ставок у вересні.
У той же час, спотове срібло виросло на 0,1% до $33,38 за унцію, платина була стабільною на рівні $1,084,28, а паладій знизився на 0,3% до $984,25.
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