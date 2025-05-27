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АНАЛІТИКА

Долар затинається на тлі податкових дебатів в США. Єна зростає

08:01 27.05.2025 |

Фінанси

 

Долар намагався відновити свої позиції у вівторок, оскільки занепокоєння інвесторів щодо масштабного законопроекту про податки і витрати і його наслідків для боргового профілю США продовжувало підривати настрої щодо американських активів.

Світові фондові ринки і євро зросли в понеділок, коли США були на вихідних, після того, як президент США Дональд Трамп відклав запровадження тарифів проти Європи. Зараз увага прикута до дебатів у Сенаті США щодо законопроекту Трампа про зниження податків, який, як очікується, збільшить борг найбільшої економіки світу.

Ринки чутливо відреагували на пропозицію Трампа, особливо після того, як 16 травня агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг США.

«У певному сенсі, всі дороги ведуть до ослаблення долара США», - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone. «Більш високий рівень дефіциту США викликав занепокоєння щодо збільшення майбутніх емісій Казначейства, що призвело до зростання термінових премій і відходу людей від долара США».

Минулого тижня Палата представників Конгресу США прийняла версію законопроекту Трампа про зниження податків, який, за підрахунками Бюджетного управління Конгресу, додасть близько $3,8 трлн до $36,2 трлн боргу федерального уряду протягом наступного десятиліття.

У неділю Трамп заявив, що законопроект, ймовірно, зазнає «значних» змін під час його обговорення в Сенаті.

Довіра інвесторів до американських активів була підірвана в останні місяці через нестабільну глобальну тарифну політику президента США.

Останнім прикладом є те, що Трамп відмовився від погрози запровадити 50% мита на поставки з Європейського Союзу з 1 червня, що призвело до зростання курсу євро до місячного максимуму.

Єдина валюта може стати життєздатною альтернативою долару, якщо уряди зможуть зміцнити фінансову і безпекову архітектуру блоку, заявила в понеділок президент Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Долар впав на 0,3% до 142,35 єни. Індекс долара, який відстежує курс долара по відношенню до інших основних торгових партнерів, знизився на 0,1%, знижуючись третю сесію поспіль.

Єдина європейська валюта зросла на 0,1% до $1,1399, торгуючись біля найвищого рівня з 29 квітня. Фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,3581, що на 0,1% вище.

Долар ківі майже не змінився і склав $0,5999 після того, як в понеділок досяг шестимісячного максимуму в $0,6031. У середу відбудеться засідання Резервного банку Нової Зеландії, на якому, як очікується, він знизить процентну ставку до 3,25%, хоча залишається невизначеність щодо його наступних кроків.

За матеріалами: investing.com
 

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