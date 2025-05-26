Фінансові новини
- |
- 26.05.25
- |
- 16:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США стабілізувався в парах з євро і фунтом, почав дорожчати до єни
15:44 26.05.2025 |
Курс долара США відіграв більшу частину втрат у парах із євро і фунтом стерлінгів і перейшов до зростання в парі з японською єною.
Обсяги торгів на світових ринках відстають від звичайних показників через те, що біржі США і Великої Британії закриті у зв'язку з державними святами.
Трейдери стежать за розвитком подій у зовнішньоторговельній сфері. Як повідомлялося, минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп рекомендував запровадити мито на імпорт товарів з ЄС у розмірі 50% з 1 червня, проте вже у вихідні в розмові з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн він погодився надати ЄС відстрочку до 9 липня для досягнення угоди щодо тарифів.
Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент очікує оголошення торговельних угод Штатів з іншими країнами до закінчення 90-денного призупинення дії представлених 2 квітня американських дзеркальних мит.
Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,06% і перебуває біля мінімуму за два роки.
Євро за даними на 14:52 EET коштує $1,1383 порівняно з $1,1365 на закриття торгів минулої п'ятниці, євро додає 0,1%.
Фунт стерлінгів зростає на 0,15% і торгується на рівні $1,3558 порівняно з $1,3538 за підсумками минулої сесії.
Курс долара щодо єни підвищується на 0,3% і становить 142,93 єни проти 142,57 єни наприкінці попередніх торгів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нові умови торгівлі з ЄС. Чому Брюссель «карає» Україну і про що домовляється Київ
|НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
|Fitch підтвердило рейтинг України «обмежений дефолт» та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%
|Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «падіння» Росії. Водночас критикує Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Долар США стабілізувався в парах з євро і фунтом, почав дорожчати до єни
|Українські доларові облігації впали на 10%: інвестори втрачають віру у швидкий мир
|Бізнес вже отримав понад ₴401 мільярд «Доступних кредитів»
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5377 грн/$1
|За три роки кошти на рахунках українців збільшились на ₴587 мільярдів
|НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
Бізнес
|Австралійський регулятор видав попередження компанії Starlink
|Сенат США скасував рішення Каліфорнії щодо відмови від бензинових авто
|Porsche припиняє виробництво бензинових Boxster і Cayman
|Xiaomi представила мобільний чип Xring O1 і планує конкурувати на цьому ринку з Apple та Qualcomm
|Signal блокуватиме функцію Recall у Windows 11
|BYD розробляє нові PHEV із запасом ходу 200 км і швидкою зарядкою
|BYD вперше обігнав Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі