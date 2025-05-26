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АНАЛІТИКА

Долар США стабілізувався в парах з євро і фунтом, почав дорожчати до єни

15:44 26.05.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США відіграв більшу частину втрат у парах із євро і фунтом стерлінгів і перейшов до зростання в парі з японською єною.

Обсяги торгів на світових ринках відстають від звичайних показників через те, що біржі США і Великої Британії закриті у зв'язку з державними святами.

Трейдери стежать за розвитком подій у зовнішньоторговельній сфері. Як повідомлялося, минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп рекомендував запровадити мито на імпорт товарів з ЄС у розмірі 50% з 1 червня, проте вже у вихідні в розмові з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн він погодився надати ЄС відстрочку до 9 липня для досягнення угоди щодо тарифів.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент очікує оголошення торговельних угод Штатів з іншими країнами до закінчення 90-денного призупинення дії представлених 2 квітня американських дзеркальних мит.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,06% і перебуває біля мінімуму за два роки.

Євро за даними на 14:52 EET коштує $1,1383 порівняно з $1,1365 на закриття торгів минулої п'ятниці, євро додає 0,1%.

Фунт стерлінгів зростає на 0,15% і торгується на рівні $1,3558 порівняно з $1,3538 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни підвищується на 0,3% і становить 142,93 єни проти 142,57 єни наприкінці попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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