Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес вже отримав понад ₴401 мільярд «Доступних кредитів»

14:34 26.05.2025 |

Фінанси, Економіка

 

В Україні переважна більшість нових пільгових кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» спрямовується на інвестиції, розширення переробних виробництв та підтримку підприємств, які працюють в зоні підвищених воєнних ризиків.

На цьому наголосив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

«Від початку реалізації державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» український бізнес вже отримав понад 115 тисяч пільгових кредитів на суму більше ніж 401 млрд гривень. З 2024 року фокус програми спрямовано на підтримку бізнесу, який працює в реальному секторі економіки. Переважна більшість нових пільгових кредитів останнім часом спрямовується на інвестиції, розширення переробних виробництв, та підтримку підприємств, які працюють в зоні підвищених воєнних ризиків», - зазначив Телюпа.

Зокрема, минулого тижня підприємці отримали 648 пільгових кредитів на суму 1,8 млрд грн.

За даними міністерства, з початку року бізнес отримав 11206 пільгових кредитів за цією програмою на загальну суму 35,4 млрд грн.

Так, у межах програми підприємці отримали: 8,7 млрд грн на інвестиційні проєкти, 7,5 млрд грн на кредитування в зоні високого воєнного ризику, 6,8 млрд грн на розвиток переробки, по 5,7 млрд грн на підтримку посівної та на поповнення обігових коштів.

Найактивніше кредитуються підприємства переробної промисловості, сільського господарства, а також гуртової та роздрібної торгівлі.

Регіонами-лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та місто Київ.

У програмі беруть участь 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (53,6 тис.), Ощадбанк (17,7 тис.) та Укргазбанк (6,3 тис.).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5707
  0,0613
 0,15
EUR
 1
 47,2950
  0,3001
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1104  0,01 0,04 41,7200  0,03 0,08
EUR 46,7720  0,19 0,42 47,5772  0,28 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,02 0,05 41,5450  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес