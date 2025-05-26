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Бізнес вже отримав понад ₴401 мільярд «Доступних кредитів»
В Україні переважна більшість нових пільгових кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» спрямовується на інвестиції, розширення переробних виробництв та підтримку підприємств, які працюють в зоні підвищених воєнних ризиків.
На цьому наголосив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.
«Від початку реалізації державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» український бізнес вже отримав понад 115 тисяч пільгових кредитів на суму більше ніж 401 млрд гривень. З 2024 року фокус програми спрямовано на підтримку бізнесу, який працює в реальному секторі економіки. Переважна більшість нових пільгових кредитів останнім часом спрямовується на інвестиції, розширення переробних виробництв, та підтримку підприємств, які працюють в зоні підвищених воєнних ризиків», - зазначив Телюпа.
Зокрема, минулого тижня підприємці отримали 648 пільгових кредитів на суму 1,8 млрд грн.
За даними міністерства, з початку року бізнес отримав 11206 пільгових кредитів за цією програмою на загальну суму 35,4 млрд грн.
Так, у межах програми підприємці отримали: 8,7 млрд грн на інвестиційні проєкти, 7,5 млрд грн на кредитування в зоні високого воєнного ризику, 6,8 млрд грн на розвиток переробки, по 5,7 млрд грн на підтримку посівної та на поповнення обігових коштів.
Найактивніше кредитуються підприємства переробної промисловості, сільського господарства, а також гуртової та роздрібної торгівлі.
Регіонами-лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та місто Київ.
У програмі беруть участь 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (53,6 тис.), Ощадбанк (17,7 тис.) та Укргазбанк (6,3 тис.).
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