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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5377 грн/$1
12:32 26.05.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 26 травня 2025 року.
|Показник
|23.05.2025
|26.05.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5082
|41.5377
|0.07
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 26 травня- 41,5094 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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