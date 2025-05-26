За три роки кошти на рахунках українців збільшились на ₴587 мільярдів

Станом на 1 травня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1,43 трлн грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, передає Укрінформ.

"За період з 01.05.2022 по 01.05.2025 загальний приріст вкладів громадян становив 587,4 млрд грн, з яких 466,9 млрд грн - реальне зростання, тобто без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 травня 2025 року: вклади у національній валюті становлять 918,3 млрд грн (+25,5 млрд грн за квітень 2025 року); вклади в іноземній валюті - 510,0 млрд грн (+10,0 млрд грн за квітень 2025 року).

У ФГВФО нагадали, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів - 11,0%. Сума їх вкладів - майже 157,0 млрд грн.

Станом на 1 травня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 60 банків.

Як повідомлялося, загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України станом на 1 квітня 2025 року досягла 1 392,8 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2025 року вклади у національній валюті становили 892,8 млрд грн; вклади в іноземній валюті - 500,0 млрд грн.