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За три роки кошти на рахунках українців збільшились на ₴587 мільярдів
Станом на 1 травня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1,43 трлн грн.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, передає Укрінформ.
"За період з 01.05.2022 по 01.05.2025 загальний приріст вкладів громадян становив 587,4 млрд грн, з яких 466,9 млрд грн - реальне зростання, тобто без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 травня 2025 року: вклади у національній валюті становлять 918,3 млрд грн (+25,5 млрд грн за квітень 2025 року); вклади в іноземній валюті - 510,0 млрд грн (+10,0 млрд грн за квітень 2025 року).
У ФГВФО нагадали, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів - 11,0%. Сума їх вкладів - майже 157,0 млрд грн.
Станом на 1 травня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 60 банків.
Як повідомлялося, загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України станом на 1 квітня 2025 року досягла 1 392,8 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2025 року вклади у національній валюті становили 892,8 млрд грн; вклади в іноземній валюті - 500,0 млрд грн.
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