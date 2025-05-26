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Підприємці у квітні отримали кредити за держгарантіями на портфельній основі на 4,2 мільярда
Українські банки у квітні 2025 року видали мікро-, малому та середньому бізнесу 1150 кредитів на 4,2 млрд грн, які гарантовані державою на портфельній основі.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
Зазначається, що у межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 46 781 кредит на загальну суму 151 млрд гривень. Із них у квітні 2025 року підприємці отримали 1 150 кредитів на 4,2 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,4 млрд гривень.
За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 травня під державні гарантії на портфельній основі лідирують Приватбанк - 14 962 кредити на загальну суму 22,6 млрд грн та Ощадбанк - 3 055 кредитів на 11,1 млрд грн.
Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві - 2 718 кредитів на загальну суму 10,3 млрд грн, а також в таких регіонах: у Дніпропетровській області - 1 843 кредити на 6,1 млрд грн; у Львівській - 1 839 кредитів на 5,7 млрд грн; у Харківській - 830 кредитів на 5,1 млрд грн; у Київській - 1 487 кредитів на 4,6 млрд грн; в Одеській - 1 414 кредитів на 4,3 млрд гривень.
За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: сільське господарство - 4 327 кредитів на загальну суму понад 26,3 млрд грн; переробна промисловість - 4 344 кредити на 21,2 млрд грн; оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 9 622 кредити на 20,7 млрд грн; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 1 238 кредитів на 2,7 млрд грн; будівництво - 677 кредитів на 1,9 млрд грн.
Станом на 1 травня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 22 211 кредитів на 76,2 млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 34,3 млрд гривень. Це 66 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).
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