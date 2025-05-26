Ціни на золото відступають, оскільки Трамп відкладає мита проти ЄС

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах в понеділок, повернувши частину прибутку минулого тижня після того, як президент США Дональд Трамп на вихідних відмовився від своєї погрози негайно ввести 50%-ві митапроти Європейського Союзу.

Але втрати по золоту були обмежені стійкою слабкістю долара і постійним розпродажем казначейських облігацій, оскільки ринки залишалися на межі через погіршення фіскального здоров'я США і зростання рівня боргу.

Ризикові настрої також похитнув президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі, попередивши, що митний шок, швидше за все, матиме стагфляційний характер, зберігаючи попит на безпечні активи.

О 06:54 EET cпотове золото впало на 0,2% до $3 349,45 за унцію, в той час як червневі ф'ючерси на золото впали на 0,5% до $3 376,91 за унцію.

У неділю ввечері Трамп заявив, що погодився відкласти нещодавно запропоновані ним 50% мита на товари з Європейського Союзу на початок липня, пославшись на позитивний діалог з главою ЄС Урсулою фон дер Ляйен.

Цей крок був зроблений після того, як у п'ятницю Трамп погрожував запровадити 50%-ві мита проти ЄС з початку червня, посилаючись на відсутність прогресу в торговельних переговорах.

Незважаючи на те, що недільна заява Трампа принесла певне полегшення ринкам, які схильні до ризику, це негативно вплинуло на попит на золото як на безпечний актив, трейдери залишалися невизначеними щодо політики президента США.

Недільна заява також стала ще одним прикладом того, що Трамп змінив свою позицію щодо митних погроз - тенденція, яка викликала різкі коливання на ринках в цьому році.

Крайній термін, встановлений Трампом на 9 липня, також стосується планів щодо запровадження масштабних мит проти основних торговельних партнерів США, які зараз намагаються укласти торговельні угоди з Вашингтоном.

У п'ятницю Трамп також пригрозив обкласти митами імпорт смартфонів в США, що змусило інвесторів зберігати обережність.

Невизначеність щодо торговельної політики Трампа призвела до значного зростання золота цього року, коли, на початку цього місяця, жовтий метал досяг рекордного максимуму в $3 500 за унцію.

Ціни на метали зросли на тлі послаблення долара, особливо після того, як глава ФРС Кашкарі попередив про ризики стагфляції через мита Трампа. Кашкарі також сказав, що ФРС навряд чи змінить ставки до вересня на тлі підвищеної економічної невизначеності.

Долар впав на 0,3% на азіатських торгах, хоча очікується, що обсяги торгівлі доларом будуть обмежені через вихідний день в США і Великобританії в понеділок.

Долар також зазнав значних втрат протягом останніх тижнів, що було пов'язано з посиленням занепокоєння щодо фіскального здоров'я США. Попередження Кашкарі посилило цю невизначеність.

Ф'ючерси на платину зросли на 0,7% до 1095,90$ за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% до 33,690$ за унцію.