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За тиждень Нацбанк продав 618 мільйонів доларів
08:04 26.05.2025 |
За тиждень з 19 по 23 травня Національний банк України продав на міжбанку 618,4 млн дол, при цьому купив 290 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 12 по 16 травня Нацбанк продав на міжбанку 618,4 млн дол, що на 136,7 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 290 тис дол, що на 90 тис більше, аніж минулого тижня.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
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