Євро зростає, долар відновлюється, оскільки Трамп дає більше часу на угоду з ЄС

Євро та долар США зросли проти безпечних єни та швейцарського франка в понеділок після того, як президент Дональд Трамп встановив 9 липня крайнім терміном для укладення торговельної угоди з Європейським Союзом, скасувавши свою погрозу запровадити 50% мита з 1 червня.

Трамп оголосив про це рішення журналістам у неділю після телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка попросила більше часу для досягнення угоди. 9 липня закінчується 90-денна пауза в «Дні визволення», яку Трамп оголосив для ЄС та більшості інших торговельних партнерів.

Деескалація всього через два дні після погрози Трампа є суворим нагадуванням про те, як швидко і раптово може змінитися торговельна політика США, навіть незважаючи на те, що це підбадьорило інвесторів, що угоди можуть бути укладені, і заспокоїло занепокоєння з приводу глобального спаду.

Євро виріс на 0,3% до 162,60 єни і додав 0,2% по відношенню до долара, досягнувши найвищого рівня з 30 квітня на позначці $1,1382.

Долар відскочив на 0,4% до 143,085 єни після падіння на 1% в п'ятницю.

Чутливі до ризиків австралійський долар і британський фунт також утрималися: австралієць досяг найвищого рівня з 7 травня - $0,6505, а фунт стерлінгів утримався на позначці $1,3535, трохи нижче п'ятничного піку в $1,3550 - рівня, який востаннє спостерігався в лютому 2022 року.

«Ринки, ймовірно, дотримуються думки - і, мабуть, правильної, - що в кінцевому підсумку ми приземлимося не на рівні 50%, але як ми туди потрапимо, відверто кажучи, наразі ніхто не знає», - сказав Рей Еттрілл, керівник відділу валютних досліджень Національного банку Австралії.

«Якщо очікування щодо глобального зростання знову зазнають невдачі, це погана новина для проциклічних валют, що сприяють зростанню, таких як австралійський долар».

Незважаючи на те, що Трамп дав Європі деякий перепочинок, його загроза введення 25% мита на айфони, вироблені не в США, яка також значно налякала інвесторів у п'ятницю, залишається в силі.

Але, можливо, киваючи на фіскальні занепокоєння на ринку, Трамп також заявив у неділю, що його масштабний законопроект про скорочення витрат і податків, швидше за все, зазнає «значних» змін у Сенаті.

За підрахунками Бюджетного управління Конгресу, версія податкового законопроекту Палати представників додасть близько 3,8 трильйона доларів до боргу федерального уряду в 36,2 трильйона доларів протягом наступного десятиліття.