Акції в Азії стримані. Японія падає на м'яких торгових даних, Австралія продовжує зростання після рішення РБА

Більшість азіатських акцій в середу торгувалися у вузькому діапазоні: японські акції відступили, оскільки слабкі торговельні дані підкреслили вплив торгових мит США, в той час як австралійські акції продовжили зростання після позитивного рішення Резервного Банку Австралії.

Регіональні ринки перейняли слабкість від Волл-стріт, оскільки індекс S&P 500 вичерпав свій потенціал після шестиденного зростання. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,2% на азіатських торгах.

Інвестори залишаються на межі нервів через економіку США після того, як минулого тижня агентство Moody's знизило її кредитний рейтинг, в той час як торгові угоди з Вашингтоном залишаються в центрі уваги.

Чимало чиновників Федеральної резервної системи попередили, що торгові мита будуть підтримувати інфляцію і довше утримуватимуть процентні ставки незмінними.

Настрої також підірвало повідомлення про те, що Ізраїль планує атакувати ядерні об'єкти Ірану, що може різко погіршити геополітичну ситуацію на Близькому Сході.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,3%, в той час як індекс TOPIX не змінився після того, як дані показали, що країна мала неочікуваний дефіцит торгового балансу в квітні.

Дефіцит значною мірою був спричинений падінням темпів зростання експорту, в той час як імпорт також виявився більш стійким, ніж очікувалося, після різкого весняного підвищення заробітної плати.

Дані, опубліковані в середу, підкреслили вплив високих американських мит на японську торгівлю і з'явилися за кілька днів до того, як Японія, як повідомляється, має розпочати третій раунд торговельних переговорів на високому рівні з Вашингтоном.

Але Токіо поки що не демонструє наміру відмовлятися від своєї вимоги, щоб США призупинили всі торгові мита проти країни.

Австралійський індекс ASX 200 виріс на 0,8% до тримісячного максимуму, продовживши зростання з попередньої сесії.

Зростанню ASX сприяв приріст акцій енергетичних компаній і золота, оскільки ціни на нафту і злитки різко зросли після повідомлення про те, що Ізраїль планує атакувати ядерні об'єкти Ірану.

Австралійські ринки також залишалися на підйомі після того, як Резервний банк у вівторок знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів, а також відзначив більш м'яку інфляцію та економічне зростання.

Хоча РБА не взяв на себе зобов'язань щодо подальшого зниження ставок, інвестори побачили його перспективи як переважно «голубині», що може означати більше пом'якшення в найближчій перспективі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,6% та 0,3% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng додав 0,7%.

Китайські ринки продовжили зростання після того, як цього тижня Народний банк ще більше знизив кредитні ставки, пом'якшивши монетарні умови та надавши більшу підтримку економіці. Зниження ставок також показало, що Пекін залишається відданим підтримці зростання, що може стати передвісником нових заходів стимулювання.

Але занепокоєння щодо напружених американо-китайських відносин обмежило зростання акцій після того, як міністерство торгівлі Китаю опублікувало нову заяву з критикою американських обмежень на китайські комп'ютерні чіпи. Пекін висловив особливі заперечення проти спроб США заборонити використання чіпів Huawei за межами Китаю.

Нещодавно Китай попередив, що американський контроль над чіпами загрожує підірвати нещодавнє торговельне перемир'я між двома країнами.

Більш широкі азіатські ринки були змішаними. Південнокорейський індекс KOSPI додав 1%, в той час як сінгапурський індекс Straits Times знизився на 0,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали приглушене відкриття після того, як індекс впав з семимісячного максимуму за останні три сесії.