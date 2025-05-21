Долар в обороні, оскільки трейдери очікують на податковий законопроект Трампа і валютні переговори G7

Долар США знизився в середу, продовживши дводенне падіння проти основних конкурентів, оскільки президент Дональд Трамп не зміг переконати республіканців підтримати його масштабний податковий законопроект.

Трейдери також побоювалися, що американські чиновники можуть спробувати домогтися ослаблення долара на зустрічі міністрів фінансів країн «Великої сімки», яка зараз проходить в Канаді.

Розвиток подій у глобальній тарифній війні Трампа, яка в останні місяці різко розгойдувала валюти, значно сповільнився цього тижня, навіть незважаючи на те, що годинник цокає до кінця 90-денного митного перепочинку для торгових партнерів США за відсутності нових торговельних угод.

Хоча ринки зберігають оптимізм щодо того, що Білий дім прагне відновити торгівлю на стійкій основі, переговори з близькими союзниками Токіо і Сеулом, схоже, останнім часом втратили динаміку.

Усе це разом узяте утримує долар під тиском, а дохідність казначейських облігацій США зростає, оскільки тема «продавайте Америку» продовжує впливати на інвестиційні рішення, хоча і не так драматично, як на початку цього місяця.

Зниження рейтингу суверенного боргу США агентством Moody's у п'ятницю, можливо, мало лише обмежений вплив на ринки, але воно додало до наративу про меншу віру в американські активи як безпечні гавані.

«Митні ставки зараз нижчі, але не низькі, і те ж саме можна сказати про ризики рецесії в США, - пишуть аналітики Goldman Sachs в аналітичній замітці.

«Але оскільки ризики рецесії знизилися, ризики, пов'язані з підвищенням ставок, зростають», - зазначають вони. «США все ще стикаються з найгіршим співвідношенням зростання та інфляції серед великих економік, і в міру того, як бюджетний законопроект проходить через Конгрес, розмивання винятковості США виявляється - в буквальному сенсі - дорогим у часи великих потреб у фінансуванні».

«Це залишає більш широкі шляхи до більш слабкого долара і більш крутої кривої казначейства США».

Податковий законопроект Трампа додасть до боргу країни від $3 трлн до $5 трлн, за оцінками позапартійних аналітиків. Зростаючий бюджетний борг, торгові тертя і ослаблення довіри негативно позначилися на американських активах.

Долар знизився на 0,14% до 144,31 єни на початку азіатських торгів, а швейцарський франк подешевшав на 0,22% до 0,8264.

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като заявив напередодні очікуваної зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, що переговори щодо обмінних курсів будуть базуватися на їх спільній думці про небажаність надмірної волатильності валюти.

Євро виріс на 0,07% до $1,1291, а фунт стерлінгів додав 0,1% до $1,3405.

Показники споживчої інфляції у Великобританії є єдиним важливим фактором, який варто відзначити протягом світового дня.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до цих чотирьох валют і двох інших конкурентів, знизився на 0,03% до 99,938 після дводенного падіння на 1,3%.

У вівторок чиновники Федеральної резервної системи також подвоїли свою стурбованість з приводу впливу торгової політики адміністрації Трампа на економіку. Колективний меседж полягав у тому, що ФРС твердо дотримується вичікувальної позиції.

«Зберігається високий ступінь впевненості, можливо, навіть самовдоволення, що угоди будуть укладені, мита знизяться, а паузи у відносинах з такими країнами, як Китай, перетворяться на постійну політику», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com.

«Однак для того, щоб імпульс продовжувався, ринки потребують свіжих новин, щоб продовжити своє сходження вгору по горезвісній стіні занепокоєння».